Venerdì 13 gennaio, ore 21

Teatro Concordia, Venaria Reale (TO)

Storia di un corpo

Il romanzo di Daniel Pennac nel testo di Giorgio Gallione interpretato da Giuseppe Cederna

“Storia di un corpo” è un romanzo di Daniel Pennac ed è stato per breve tempo, circa 10 anni fa, anche uno spettacolo teatrale portato in scena dallo stesso Pennac che leggeva in francese. È il diario intimo e “fisico” di un uomo che va dai suoi primi anni coscienti di vita, dai 12 anni, fino alla sua morte, a 87 anni. Giorgio Gallione ne ha fatto una riduzione dal ritmo strettamente teatrale, perfetta per l’interpretazione di Giuseppe Cederna.

Come il protagonista di Pennac, che comincia il suo diario scrivendo per tre pagine intere “Non avrò più paura”, anche la nuova produzione pensata con il Covid ancora in circolazione, vuole lanciare un messaggio di coraggio.

Di Daniel Pennac. Con Giuseppe Cederna. Adattamento e regia Giorgio Gallione. In collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Cristallo.

Biglietti: intero 13 euro + d.p. – ridotto 11 euro + d.p. – in abbonamento

Info

Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO)

www.teatrodellaconcordia.it

011 4241124 – info@teatrodellaconcordia.it