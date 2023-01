Teatro Sala Umberto, Bloccati dalla neve

Dal 14 al 26 febbraio va in scena al Teatro Sala Umberto di Roma, Bloccati dalla neve con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere diretti da Enrico Maria Lamanna, con la traduzione el’adattamento Enrico Maria Lamanna e Marioletta Bideri.

Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Patrick ama stare da solo, negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Ma un giorno, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. È l’incontro con il destino. Stanno bussando alla porta. È Judith, una donna che nel villaggio vicino. È interamente coperta di neve, sui capelli sino formati addirittura dei ghiaccioli. Ha bussato alla porta di Patrick chiedendo pane e uova.

Patrick, indispettito, la accontenta. Spera che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata.

Due caratteri forti messi costantemente a confronto, ventiquattro ore su ventiquattro. Lo scontro è inevitabile. Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di pura follia.

Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune, nonostante appartengano a mondi completamente diversi?

Diventeranno amici, nonostante tutto, anche dopo la fine della tempesta di neve? SNOWBOUND è una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, e per carattere e per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità.

Lo spettacolo è stato scritto durante il primo lockdown del 2020 da Peter Quilter, autore delle commedie di successo “Glorious!” e “End of the Rainbow”. Quest’ultimo testo è stato adattato per il film “Judy” (2019), premiato agli Oscar.

ENRICO MARIA LAMANNA

Napoletano doc, ha curato la regia di numerosi spettacoli, circa un centinaio, portando in scena testi di autori italiani e internazionali, come Annibale Ruccello (Notturno di donna con ospiti, Le cinque rose di Jennifer, L’ereditiera, Mamma, Se cantar mi fai d’amore), Giuseppe Patroni Griffi (Le rose rosse no!), David Goggin (Nonsense), Manlio Santanelli (Il mio cuore tra le tue mani, Vita natural durante, Uscita d’emergenza), Gianni Clementi (Ma che bell’Ikea! e L’ebreo, che ha segnato il debutto sulle scene di Ornella Muti), Terrence McNally (Corpus Christi, Amore! Coraggio! Pietà!), Sam Shepard (Le ultime ore di Henry Moss), Salvatore Di Giacomo (Assunta Spina), Jonathan Larson (Rent), Arthur Miller (Uno sguardo dal ponte, Il mondo di Mr. Peters), Michael Kerns (Off), Silvano Spada (Tangeri, Processo alla strega), Edoardo Erba (Il sindaco pescatore), Adriano Bennicelli (Radice di 2), Peter Quilter (Gloriosa!), Moises Kauffman (Laramie Project), David Auburn (La formula), Woody Allen (Pallottole su Broadway), André Gide (Gli amori degli altri), Edna Mazya (Voci dal cortile), solo per citarne alcuni.

Per il cinema ha girato Atto senza parole di Samul Beckett, cortometraggio vincitore del Golden Globe nel 2006, e Angelo come te, cortometraggio vincitore del Premio della Giuria

TOURNÉE

Dal 14 al 26 febbraio – ROMA Sala Umberto

27 febbraio – FROSINONE – Teatro Nestor

28 febbraio – GIFFONI Teatro Truffaut

2 marzo – PRATOVECCHIO Teatro Comunale Antei

3 e 4 marzo – BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

5 marzo – SANT’EPIDIO A MARE – Teatro Cicconi

7 marzo – CORINALDO – Teatro Goldoni

9 marzo – VICCHIO – Teatro Comunale Giotto

10 marzo – CAMAIORE – Teatro dell’Olivo

11 marzo – VENTIMIGLIA – Teatro Comunale

12 marzo – BRA – Teatro Politeama

14 marzo – PIOMBINO – Teatro Metropolitan

15 marzo – CASTELFRANCO PIANDISCO – Teatro Capadaglio

17 marzo – BOVISIO MASCIAGO – Teatro Campanella

18 marzo – MELZO – Teatro Trivulzio

19 marzo – CHIASSO – Cinemateatro di Chiasso

21 marzo – ARGENTA – Teatro dei Fluttuanti

22 marzo – SCANDICCI – Teatro Aurora

2 e 3 maggio – MODICA – Teatro Garibaldi

4 maggio – GELA – Teatro Eschilo

dal 5 al 13 maggio – PALERMO – Teatro Massimo

MARIOLETTA BIDERI per BIS TREMILA

ENZO IACCHETTI E VITTORIA BELVEDERE

IN

BLOCCATI DALLA NEVE

Traduzione e adattamento Enrico Maria Lamanna e Marioletta Bideri

Regia di Enrico Maria Lamanna

Scene Fabiana di Marco Costumi Teresa Acone

Musiche originali Adriano Pennino Disegno luci Marco Macrin

