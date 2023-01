Il giorno 11 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Vittoria, Maria Rosaria Omaggio, che proprio in questo giorno compie gli anni, sarà anche la protagonista di Casa Pianeta Terra, una serata evento per festeggiare 50 anni di carriera con tanti amici del mondo della cultura e dello spettacolo che saliranno sul palco con lei per renderle omaggio ognuno con la propria arte.

Il Teatro Vittoria festeggia insieme all’attrice un sodalizio di lunga data. Non abbiamo ereditato Madre Terra dai nostri antenati, ma l’abbiamo in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirla migliore di come l’abbiamo trovata. (antico detto masai e dei nativi americani). L’uomo è Natura e non il padrone indiscusso della Casa Pianeta Terra. Questo spettacolo è un viaggio tra parole, musica e immagini, per comunicare che il Pianeta Terra è la nostra casa e soprattutto che ne siamo parte integrante. Per raccontare di tradizioni spesso dimenticate o mai conosciute viene utilizzato il linguaggio universale della poesia e della musica.

Si va da oriente a occidente e viceversa, riflettendo, emozionando e sorridendo col racconto di Maria Rosaria Omaggio sulle nostre manchevolezze. I testi sono punteggiati dalla grande musica ispirata dai suoni della Natura: quella dell’Occidente eseguita dal tocco magico della pianista Cristiana Pegoraro e quella del vasto Oriente che esce dal suono dei tanti strumenti di Oscar Bonelli.

Le immagini di Mino La Franca amplificano l’attenzione per un percorso indimenticabile. Musica al pianoforte: Bach/Cortot Arioso; Pegoraro Nel labirinto del tempo; Vivaldi L’Inverno 1° movimento Allegro; Chopin Preludio Op. 28 N. 15 “La goccia d’acqua”; Pegoraro Music box; Beethoven Sonata Op. 31 N.2 “Tempesta”, 3° movimento Allegretto; Beethoven/Pegoraro Trascrizione dalla Sinfonia Op. 68 “Pastorale”; Pegoraro L’infinito, Round Dance, Lullaby. Strumenti etnici: ronzone-Nuova Zelanda, didgeridoo-Australia, campane-Tibet, Dan Moi-Vietnam, tamburo sciamanico e flauto Nativi americani, fujara-Cecoslovacchia, conchiglia-Hawaii, duduk-Armenia, Koto-Giappone, tamburo Daf-Turchia, flauto xiao-Cina, hang-Svizzera, djembe-Africa, bansuri – esraj – shantisantur India

Dal 10 al 15 gennaio 2023 (h 21.00, mercoledì 11 h 17.00, domenica 15 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

Biglietti (prevendita inclusa): – intero: platea € 30, galleria € 24 – ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16 – ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

Casa Madre Terra

di e con

Maria Rosaria Omaggio

voce recitante Maria Rosaria Omaggio

pianoforte Cristiana Pegoraro

polistrumentista Oscar Bonelli

immagini video Mino La Franca

disegno luci e fonica Stefano Berti

Produzione Angelaria e Narnia Arts Academy