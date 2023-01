FERIALI E 6 GENNAIO ORE 21 – DOMENICA ORE 16:30 Yllana | Primital Brothers THE PRIMITALS

­ ­ ­ ­ regia Joe O’Curneen

con Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto, Manu Pilas

direzione musicale Santi Ibarretxe

assistente alla creazione musicale Manu Pilas

disegno luci Roberta Guarino / disegno del suono Alberto Fernández

costumi Tatiana de Sarabia / trucco África de la Llave Premio del pubblico come miglior spettacolo musicale al Festival di Avignone Off 2019 Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, ritorna “The Primitals” una sorprendente e divertente commedia musicale a cappella. Lo spettacolo è il frutto del sodalizio artistico di alto livello tra una nuova formazione giovane e strepitosa, il quartetto di cantanti dei Primital Brothers, e la compagnia Yllana che da molti anni allieta i fedeli fans fiorentini con i suoi esilaranti spettacoli. Sul palcoscenico quattro aborigeni provenienti da un pianeta simile al pianeta Terra salgono sul palco disposti a conquistare il pubblico, tra risate e colpi di machete, inondandolo di musiche di ogni genere che hanno assorbito come spugne nei loro viaggi oltre i confini dello spazio e del tempo. “The Primitals” ha fatto davvero il giro del mondo e dopo Spagna, Corea del sud, Cile, Portogallo, Belgio e Venezuela si è aggiudicato il Premio come Miglior Spettacolo Musicale del Festival OFF di Avignone.