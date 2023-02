Un Teatro da Favola

presenta

AVENGERSERSERERS E LE PRINCIPESSE 2

La Compagnia di Pietro Clementi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie, battendo ogni record di incassi e di presenze nei più importanti teatri di Roma e al Teatro Manzoni di Milano, diventando leader nel teatro per famiglie in Italia. La Compagnia "Un Teatro da Favola" nasce quasi 7 anni fa con il progetto di avvicinare i bambini al mondo del teatro, educarli al teatro. Per seguire questo intento, raggiungere questo obiettivo, la Compagnia realizza spettacoli con una doppia lettura: una per i piccoli favolistica, interattiva, divertente ed educativa, e una piena di citazioni, riferimenti comici ed ironici per genitori, zii e nonni che divertendosi, sono spronati a portare a teatro i loro "cuccioli". I bambini negli spettacoli di "Un Teatro da

Favola" sono i veri protagonisti: interagiscono con i personaggi, urlano, cantano in una dimensione di teatro interattivo mai vista prima. Non più quindi spettacoli esclusivamente per i piccoli, ma veramente per tutta la famiglia. Un vero e proprio fenomeno teatrale. Il risultato è stato straordinario. La compagnia lavora ininterrottamente tutto l'anno, realizzando spettacoli con un pubblico di 2.000 spettatori a weekend. E

seguita su facebook da 23000 famiglie ed il numero è in forte crescita.

Dopo il clamoroso successo della passata stagione, ecco il secondo capitolo di questa storia. Tornano i supereroi e le principesse più amati dai bambini in un nuovo e divertente spettacolo di Carnevale che ci regalerà inedite sorprese, come l’arrivo di Carnage, di Doctor Strange e di tante nuovi personaggi amati dalla fantasia dei bambini.

A grande richiesta è stata aggiunta la replica delle ore 17,30.

BIGLIETTI

Adulti € 15,00; Bambini 3 – 14 anni € 11,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3203808

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone