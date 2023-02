Dal 24 febbraio plana al Martinitt BOEING BOEING.

Un grande successo degli Anni ’60 reinterpretato

magistralmente da un cast esplosivo e affiatato.

Fedifraghi attenti: le bugie hanno… il radar corto.

Nel Guinness dei primati come commedia francese più rappresentata al mondo (a Londra

per sette anni consecutivi), la cui fama fu ulteriormente amplificata dall’adattamento

cinematografico con Tony Curtis e Jerry Lewis del 1965, ecco che un copione inossidabile,

sul tema inaffondabile dell’infedeltà, trova nuova linfa, nuovi contesti e uno humor tutto

italiano nella brillante versione di Matteo Vacca, che ne è regista e protagonista. In scena

fino al 12 marzo.

Per nulla intimoriti, anzi stuzzicati, da cotanta eredità, mezza dozzina di bravissimi attori

della nostra commedia, compreso Matteo Vacca che è anche alla regia, strizzano l’occhio alla autorevole comicità d’oltralpe di Marc Camoletti, fornendo una nuova impronta tutta italiana alla commedia BOEING BOEING. D’altro canto, anche il tema –la seduzione- è profondamente italiano. Ed eccolo fatto nostro: il protagonista è un latin lover che vive a Roma, dove le donne, le occasioni e i voli vanno e vengono. Impenitente e molto scaltro, il nostro fedifrago si destreggia con ben tre fidanzate, rigorosamente hostess di compagnie aeree diverse, così da sfruttare le frequenti trasferte internazionali per non farle mai incontrare. Proprio come le traiettorie aeree in cielo, sul palco si incrociano sicurezze e imprevisti, menzogne ed equivoci, suspense e attesa. Un poker d’assi con la precarietà di un castello di carte, che solo una fidata colf e un vecchio amico possono aiutare a non crollare rovinosamente. Ma, tra un volo e l’altro, si sa, le bugie hanno… il radar corto. Chi si salverà? Forse solo l’amore vero…

BOEING BOEING aderisce alle promozioni

#MERCOLEDIATEATRO 16 euro anziché 26 euro

MARTEDI’ 2×1 26 euro anziché 52 euro per due persone – Solo chiamando la biglietteria!!!

BOEING BOEING – di Marc Camoletti. Diretto da Matteo Vacca. Con Matteo Vacca, Marco Fiorini, Claudia Ferri, Martina Zuccarello, Elisa Pazi, Ramona Gargano. Produzione Politeama. Un perfetto congegno a orologeria pronto, a scoppiare. Simone (Marco Fiorini) è un impenitente donnaiolo che vive a Roma e ha escogitato un sistema infallibile per vivere con le sue tre fidanzate: Valeria (Ramona Gargano), Federica (Martina Zuccarello) e Rachel (Claudia Ferri), tutte e tre hostess di tre compagnie aeree diverse. Tutto procede perfettamente grazie a un collaudato sincronismo: all’arrivo della prima, la seconda è in partenza, mentre la terza è solo di passaggio. Ad aiutarlo, c’è Olga (Elisa Pazi), la fidata donna delle pulizie ucraina. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo: prima l’arrivo

inaspettato di Roberto (Matteo Vacca), un vecchio amico, sprovveduto e sognatore, lo sciopero all’aeroporto di Fiumicino, i problemi tecnici al Boeing in partenza per Sidney e il forte maltempo sopra New York. Il perfetto calendario romantico di Simone salterà, e l’andirivieni delle tre fidanzate finirà per travolgere tutto e tutti. Buon viaggio!

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577 , info@teatromartinitt.it , www.teatromartinitt.it .

Orari biglietteria: lunedì-sabato, 10.30-21; domenica 14-2. Parcheggio interno gratuito.

Biglietti prosa: intero 26 euro; 18 euro over 65 e 16 euro under 26. Abbonamenti a partire da 65 euro.

Spettacoli: prima settimana venerdì-sabato ore 21, domenica ore 18; seconda e terza settimana martedì-

sabato ore 21, domenica ore 18.