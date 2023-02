Se volete ridere, ridere e ridere come poche volte nella vita non dovete perdervi “Ciò che vide il maggiordomo” di Joe Orton, il nuovo spettacolo della The Kitchen Company dal 7 all’11 febbraio al Politeama Genovese. “Ciò che vide il maggiordomo” fu scritta tra il 1966 e il 1967 ma Orton non la vide mai messa in scena. La prima rappresentazione si tenne a Londra due anni più tardi e subì enormi tagli da parte della censura dell’epoca. In questa commedia Orton non fu molto tenero con il Governo inglese e con il modo di pensare di una certa borghesia poco illuminata e retrograda. E’ una commedia che pian piano si trasforma in una farsa piena di invenzioni comiche straordinarie. L’azione si svolge nella clinica psichiatrica del dottor Prentice, all’inizio assistiamo a un colloquio di lavoro tra il dottore e Geraldine, una ragazza che si propone come segretaria. Il dottor Prentice cerca di sedurla e la fa spogliare con la scusa di una visita medica ma fa irruzione nello studio la signora Prentice e così iniziano i guai per il dottore; aggravati dal fatto dell’arrivo di un altro psichiatra, il dottor Rance, ispettore ministeriale, venuto a controllare la gestione della clinica, e poi da un fattorino dell’Hotel della Stazione senza scrupoli che ricatta la signora Prentice ed infine un sergente di polizia che sta indagando sulla morte della madre adottiva della giovane segretaria.

All’interno di questa clinica psichiatrica si consumano, con un ritmo sempre più frenetico, una serie di equivoci, scambi di persona e follie inaudite.