fACTORy32 - Milano,Via Watt 32 Dal 17 al 19 febbraio 2023 venerdì e sabato ore 20.00 - domenica ore 16.00 venerdì e domenica in lingua italiana - sabato in lingua inglese

LA STAGIONE TEATRALE DI FACTORY32 PROSEGUE CON

FATA MORGANA – UN’ALLUCINAZIONE DALLA FOLLE, SENSAZIONALE VITA DI NICO

testo Margherita Remotti e Jon Kellam

con Margherita Remotti

regia Jon Kellam

musiche Alberto Laruccia

luci e video Alessandro Tinelli

foto locandina Mara Zampariolo

produzione Margherita Remotti e Silvia Morigi

Dal 17 al 19 febbraio 2023

venerdì e sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00

venerdì e domenica in lingua italiana – sabato in lingua inglese

Questo “one woman show” esplora la stravagante anima di un’artista unica e sottovalutata: Christa Päffgen, alias NICO, meglio conosciuta come la Superstar di Andy Warhol, la sua musa ispiratrice e cantante rock per i Velvet Underground. Verranno messe in scena, in uno scenario allucinato e allucinatorio, le sue relazioni instabili con le figure maschili della sua vita: il padre, il figlio Arí – avuto con Alain Delon – nonché con i suoi numerosi amanti, primo fra tutti Jim Morrison. Fata Morgana è uno sguardo intimo sui ricordi allucinatori, la follia e gli ultimi momenti della sua vita, fino ad immaginare l’incontro finale che avremo tutti con la nostra stessa essenza.

BIGLIETTI

Intero € 14,00 + € 2,00 (Tessera Associativa)

