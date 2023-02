FAZIOPENTHEATER – LO SCALDALETTO

FaziOpenTheater 2022 – 2023 (V Edizione)

Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative

Ideazione e direzione artistica di Antonio IAVAZZO

10^ SPETTACOLO (Sezione Teatri d’Inclusione)

“LO SCALDALETTO” a cura di Angelo PEROTTA

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 – ore 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO via Seminario 10 – Capua

ComicArt di Frattaminore (NA)

presenta

LO SCALDALETTO

Riadattamento a cura di Angelo Perotta

REGIA

Angelo PEROTTA

INTERPRETI

Angelo PEROTTA – Francesco RIVIECCIO – Melania PELLINO – Laura ORABONA –

Francesco BARRA

NOTE

La commedia ruota tutta attorno al personaggio di Felice Sciosciammocca, una delle

maschere più frequenti nelle opere di Scarpetta e che racchiude in sé i caratteri fondamentali della commedia napoletana – e di sua moglie Amalia. I due coniugi litigano continuamente a causa dei tanti quotidiani fraintendimenti, a cominciare dall’invadente “scarfalietto” (scaldaletto) che tormenta le notti trascorse nel talamo nuziale. Cinque attori, due atti, due camerieri, due coniugi e il “famoso” Papocchia. Questi sono gli attori in scena nel riadattamento.

Stravolgendo il finale, facendo ricadere tutta la storia dello “Scaldaletto” e dei continui litigi dei due coniugi, in un famigerato senso di colpa del cameriere, il quale si trova ad affrontare l’“incubo” di una causa non ancora avvenuta, per colpa di un malore che colpisce il povero Felice.

Info – Prenotazioni

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it