dal 4 al 30 marzo 2023

Frankenstein o il moderno Prometeo –

un’esperienza di comunità

“Frankenstein o il moderno Prometeo- un’esperienza di comunità” è un percorso di costruzioni di relazioni tra cittadini, di conoscenza di luoghi dei Municipi 6 e 8 di Milano, di avvicinamento alle arti e di condivisione di riflessioni. Per garantire il coinvolgimento di cittadini di ogni età, si collabora con realtà già presenti sul territorio (Fondazione Esagramma, Ostello che Danza, Parco dei Triangoli, Teatro dei Lupi, Villa Scheibler) e

si propone una proposta variegata.

Presso Lorenteggio, QT8, Quarto Oggiaro, Bullona, Gallaratese, si alterneranno (da marzo a settembre 2023) laboratori teatrali, coreutici, fotografici, musicali, di artigianato. I professionisti che condurranno questo progetto insisteranno, con i linguaggi delle arti, sul desiderio di conoscersi e di esplorare i diversi quartieri per creare convivenze vivaci e comunità di ascolto e sostegno. Lo studio del contesto urbano e sociale ha messo in evidenza gravi problemi di marginalità sociale e di sicurezza e un’offerta culturale,

sociale, artistica ancora troppo debole nonostante l’impegno delle realtà presenti, qui sostenute e scelte come collaboratrici. Si vuole, pertanto, riflettere anche sui temi dell’abbandono, della paura del diverso, della marginalità. Il testo guida è il Frankenstein o il moderno Prometeo di Mary Shelley: l’essere creatori e creati, lo scoprirsi diversi, il procedere per assemblaggio di moduli sono temi e modalità che dal testo prenderanno nuovo vigore e confluiranno in un atto creativo, elaborato dalla collaborazione tra i vari

soggetti e i partecipanti. L’interazione vuole favorire la fusione tra i linguaggi artistici e dare a ciascuno gli strumenti necessari per esprimere la propria unicità.

Si procederà per moduli che vedranno coinvolti i diversi soggetti e luoghi. Ogni fase sarà collegata alla successiva così da favorire una sinergica collaborazione e il rafforzamento delle reti sociali-culturali che attivamente potranno agire sul territorio anche una volta concluso questo percorso.

Ogni modulo pratico sarà aperto da un breve intervento a cura della compagnia BarrabiTTeatro per introdurre il tema e il testo della Shelley e avvicinare i partecipanti al linguaggio teatrale. Ogni prodotto sarà poi portato mostrato al pubblico in una festa finale, inoltre BarabiTTeatro porterà in scena uno spettacolo teatrale nel settembre 2023 presso il Teatro Out Off, coinvolgendo, dove possibile e con opportuno lavoro di regia e montaggio, anche alcuni partecipanti ai laboratori.

Qui i prossimi appuntamenti:

4 marzo | 10:00- 13:00 e 15:00-20:00

LABORATORIO 1 | Fotografia

A partire dal testo “Frankenstein o il moderno Prometeo” di Mary Shelley, si individueranno dei temi per un’esercitazione fotografica pratica sul territorio. Il laboratorio si apre con delle note teoriche.

Dove: Teatro dei Lupi, Via della Capinera, 1

Partecipazione libera e gratuita, per tutti. A cura di Silvia Varrani e Alessandro Villa

4 e 5 marzo | 10:00- 13:00 e 15:00-20:00

LABORATORIO 2 | Improvvisazione teatrale e creazione del personaggio

A partire dal testo “Frankenstein o il moderno Prometeo” di Mary Shelley, ci si calerà nel personaggio attraverso costumi e accessori di scena.

Dove: Teatro dei Lupi, Via della Capinera, 1

Partecipazione libera e gratuita, per ragazze/i. A cura di BarabiTTeatro, Teatro dei Lupi, Stefania Parisini

9, 16, 23, 30 marzo | 10:00 – 12:00

LABORATORIO 3 | Improvvisazione di scrittura di testi teatrali/poetici

A partire dal testo “Frankenstein o il moderno Prometeo” di Mary Shelley e guidati dalla Compagnia teatrale BarabiTTeatro e dal regista Alberto Corba, si potrà sperimentare l'arte della scrittura.

Dove: Teatro dei Lupi, Via della Capinera, 1

Partecipazione libera e gratuita, per adulti e oltre. A cura di BarabiTTeatro e Alberto Corba