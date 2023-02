Giobbe. Storia di un uomo semplice

MILANO

Sabato 11 febbraio 2023, ore 18.00

Milano, Teatro PIME, via Mosè Bianchi 94.

Più di cento anni fa, in Russia, al confine con la Polonia, in un villaggio così piccolo che

non è riportato su nessuna mappa, viveva un maestro. Si chiamava Mendel Singer.

Era un uomo insignificante. Era devoto al Signore. Insegnava la Bibbia ai bambini,

come prima di lui aveva fatto suo padre. Insegnava con molta passione e poco

successo. “Uno stupido maestro di stupidi bambini: così pensava di lui sua moglie

Deborah”.

Così inizia questo racconto, che attraversa trent’anni di vita della famiglia di Mendel

Singer, di sua moglie Deborah e dei suoi quattro figli. Ma attraversa anche la storia del

primo Novecento, dalla Russia all’America, dalla guerra russo giapponese alla prima

guerra mondiale e oltre. Ma soprattutto attraversa il cuore di Mendel, lo stupido

maestro di stupidi bambini, devoto al Signore, e dal Signore – crede lui – abbandonato.

Roberto Anglisani dà voce a tutti i pensieri dei protagonisti, alle paure, alle speranze e

alla disperazione, alle preghiere e alle rivolte. Come dice Skowronnek, grande amico

di Mendel Singer, «Noi siamo dentro il disegno, e il disegno ci sfugge», per questo

Mendel – e tutti gli altri – fanno tanta fatica: la vita è un mistero, la fede un rifugio, e

il dolore mette a dura prova anche l’uomo più giusto.

“Giobbe” – romanzo perfetto di Joseph Roth – diventa così un racconto teatrale

tragicomico proprio come la vita, dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte,

si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce. Senza giudizio, senza spiegazioni:

ma, attraverso lo sguardo mite e sereno di un narratore misterioso e onnisciente,

ricco di compassione e accompagnati da un sorriso, lieve, dolcissimo, che spinge tutti i

protagonisti di questa storia, lunga quanto una vita, e forse anche un po’ di più.

L’artista

Roberto Anglisani (1955) inizia la sua carriera artistica a Milano, nella Comuna Baires.

In questo gruppo riceve una specie di “imprinting teatrale” basato sul principio che

l’attore deve essere un portatore di verità in scena. Comincia così il suo percorso di

studio del Metodo Stanislawskj.

Lo studio di questo metodo sarà ampliato attraverso esperienze di training fisico con

attori di Grotowsky. E sarà approfondito attraverso gli incontri con altri maestri come

Raul Manso (Studio dell’Attore – Milano) e Dominic De Fazio (Actor’s Studio – New

York).

Intorno alla metà degli anni 80 Roberto Anglisani incontra Marco Baliani e lavorando

con lui, trova nel linguaggio della narrazione teatrale la possibilità di mettere a frutto

le esperienze fatte durante la sua formazione, da una parte il lavoro sul corpo e la sua

espressione e dall’altro il lavoro sensoriale e quello sul mondo interiore del

personaggio. Anglisani dà vita ad una narrazione teatrale che ricorda il cinema. Le sue

parole, i suoi gesti evocano nello spettatore immagini tanto concrete da poter essere

paragonate ad un film.

Giobbe. Storia di un uomo semplice

Adattamento di Francesco Niccolini dal romanzo di Joseph Roth

consulenza letteraria e storica Jacopo Manna

con Roberto Anglisani

regia di Francesco Niccolini

Con il sostegno di Factory Compagnia Transadriatica

