“Gregarious” SOON Circus Company

La Stagione Spazio FLIC prosegue con la SOON Circus Company e il loro energico e divertente “Gregarious” che porta in scena lo sport attraverso il circo

25 febbraio 2023 – ore 19:30

26 febbraio 2023 – ore 18:00

Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, TORINO

Spettacolo consigliato per un pubblico di tutte le età – durata 60 minuti

Ingresso a pagamento 15 € intero e 10 € ridotto.

www.flicscuolacirco.it

La Stagione del ventennale della FLIC Scuola di Circo di Torino sta ottenendo un grande successo di pubblico e prosegue con l’energico e divertente Gregarious della SOON Circus Company.

Lo svedese Nilas Kronlind e il catalano Manel Rosés presentano uno studio meravigliosamente antieroico del lato umano dello sport, uno spettacolo che sprigiona fascino, energia, umorismo e sorpresa, esplorando il ruolo della forza e dell’autoironia attraverso eccezionali e spettacolari performances di acrobatica, verticalismo, bascula e palo cinese che sfidano la fisica.

—————————————————————————————

La “Stagione Spazio FLIC 2022/23” è la stagione di spettacoli con la quale la FLIC Scuola di Circo, prima scuola professionale di circo contemporaneo italiana nata all’interno della storica Reale Società Ginnastica di Torino, festeggia i suoi 20 anni di attività.

Un ricco cartellone di circo contemporaneo che sta registrando il sold out in tutti i suoi appuntamenti e che viene proposto grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ART~WAVES per la creatività dell’idea alla scena, della Città di Torino nell’ambito del bando TAP Torino Arti Performative e bando Attività di Spettacolo dal Vivo nelle Periferie, della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura.

Dopo i successi dell’opera circense Circo InCanto e dell’anteprima nazionale di “2984” di Alessandro Maida, la stagione prosegue con l’energico e divertente Gregarious della SOON Circus Company, uno studio meravigliosamente antieroico del lato umano dello sport messo in scena attraverso spettacolari performances di acrobatica, verticalismo, bascula e palo cinese.

In programma sabato 25 febbraio alle ore 19:30 e domenica 26 febbraio alle ore 18:00 allo Spazio FLIC dell’area Bunker, lo spettacolo è consigliato per un pubblico di tutte le età, con biglietto di ingresso di 15 € intero e 10 € ridotto per soci della Reale Società Ginnastica, over 65, studenti a partire dai 6 anni e allievi di scuole di circo, teatro e danza. L’ingresso è gratuito per bambini sino ai 5 anni. È possibile acquistare i biglietti online in https://www.mailticket.it/SearchEvents?sh=flic o presso la biglietteria in loco a partire da un’ora prima dell’evento.

Lo spettacolo

Gregarious è uno studio meravigliosamente antieroico del lato umano dello sport. Lo spettacolo si colloca nello spazio tra competizione e fratellanza. Lo spirito di squadra contro la rivalità. Basandosi sulla loro amicizia e collaborazione, i due artisti hanno creato un gioiello di circo contemporaneo che sprigiona fascino, energia, umorismo e sorpresa. In scena i due artisti sono a tratti i migliori amici e a tratti agguerritissimi sfidanti. Competono fino all’ultima goccia di sudore per decidere chi tra i due sarà il più forte, il più veloce, il più bravo.

Sfidando la fisica, costruendo immaginari improbabili e scorci ironici, Nilas e Manel guardano con intelligenza alla natura umana, mostrando al pubblico come si possa ridere di sé stessi.

Tra i significati della parola gregario, c’è quello inerente al bisogno di far parte di un gruppo o di un gregge. Filosoficamente si dice che l’uomo non è completamente gregario, come le formiche o le api, né completamente solitario, come le tigri o i leopardi, ma più complesso e tende a essere semi gregario. Alcuni dei nostri bisogni sono sociali, altri solitari.

Nel gergo sportivo, il gregario è colui che si mette completamente a disposizione della sua squadra, mettendo in secondo piano il suo personale successo. Nel ciclismo, il gregario è il corridore che lavora per il bene del suo capitano piuttosto che cercare di vincere la gara.

Queste definizioni hanno ispirato la creazione dello spettacolo. Da un lato, il bisogno sociale di appartenenza, di far parte di qualcosa di più significativo di sé stessi. Dall’altro, il significato sportivo è usato per concentrarsi sul lato umano dello sport, perché un “gregario” è qualcuno che non raggiungerà mai la fama.

La compagnia

La Soon Circus Company è composta dallo svedese Nilas Kronlid e dal catalano Manel Rosés.

Si sono incontrati all’Università del Circo di Stoccolma ed insieme ad altri due artisti hanno creato uno spettacolo che ha vinto la medaglia d’oro al Festival Mondial du Cirque de Demain. Dopo la scuola hanno lavorato con compagnie come Cirque du Soleil, Cirkus Cirkör e molte altre. Lo spettacolo Gregarious è la loro prima produzione che è stata fino ad ora presentata in oltre 60 repliche in più di 10 Paesi.

Nilas Kronlid esterna una calma “nordica” che contrasta molto bene la natura esitante di Manel. La sua freddezza lo rende molto preciso nelle figure acrobatiche che esegue sulla bascula e sul palo cinese.

Rosati Manel, meno sicuro e preciso di Nilas, è un artista che genera una grande empatia con il pubblico e che cerca in suo zen facendo verticalismo e bascula

I crediti dello spettacolo

Ideazione: Soon Circus Company

Artisti: Nilas Kronlid and Manel Rosés

Occhio esterno: Joan Català e Angela Wand

Musica: Albert Oliveres

Progettazione e costruzione degli oggetti di scena: Ullrich Weisel and Soon Circus Company

Costumi: Soon Circus Company and Nanouk Films

Lo spettacolo è stato creato con il sostegno di Subtopia, La Central del Circ, Swedish Arts Grants Committee, Ateneu Popular 9 Barris, L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, Festival Fira Trapezi, presentato in Subcase con il supporto di Acción Cultural Espanola AC/E.