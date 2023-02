Il lume della sragione

Serata in occasione di M’illumino di meno

Giovedì 16 febbraio alle ore 21.00 presso la Piccola Accademia di via Castellini 7 a Como si terrà la manifestazione Il lume della sragione. In occasione di M’illumino di meno, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, TeatroGruppo Popolare, in un contesto di luce soffusa, dedica la serata a Marco Cavallo, il simbolo della libertà riconquistata dagli internati del manicomio di Trieste ormai aperto grazie a Basaglia e alla legge che prese il suo nome. Nell’occasione sarà presentato l’ultimo numero della rivista Oltre il giardino dell’omonima associazione, e oltre al racconto delle avventurose vicende di Marco Cavallo ci saranno brevi narrazioni e poesie, anche a carattere ecologico, di coloro che vogliono passare dal disagio mentale al benessere, accompagnati dal suono

del violino di Dan Shim Sara Galasso. Un simbolico Marco Cavallo verrà costruito in forma di grande puzzle e gli astanti potranno, come nel progetto originale, liberare metaforicamente sogni desideri e aspirazioni nel ventre dell’animale. Quest’ultimo spazio è previsto in collegamento video con l’Associazione Servas e l’Associazione della Via dei Librai di Palermo.

Ingresso libero

