Italia Green Film Festival, l’Albero della legalità di Falcone al Teatro dell’Opera di Roma

L’Italia Green Film Festival dona l’Albero della Legalità del giudice Giovanni Falcone al Teatro dell’Opera di Roma, simbolo della cultura nel mondo. L’evento, unico nella Capitale, sarà in programma venerdì 10 febbraio, ore 10.30, al Teatro Costanzi con la Cerimonia di Donazione dell’Albero della Legalità.

Un evento importante che si concretizza grazie all’impegno dell’Italia Green Film Festival, del Rotary distretto 2080, al corpo Carabinieri delle Stato e e alla Polizia Locale Roma Capitale e del Teatro dell’Opera di Roma a suggello di un gesto, di una cerimonia che diventa importante e simbolica per le scuole e per i giovani che assistono sempre più numerosi agli spettacoli del Teatro dell’Opera di Roma.

L’Albero della legalità nasce da un piccolo albero, carico di significato, che è stato generato dal Corpo Carabinieri Forestali utilizzando direttamente il ficus magnolia presenta nella casa del giudice Falcone a Palermo. L’albero avrà l’onere e l’onore nei futuri decenni di ricordare ai giovani, ma non solo, di alcuni dei alcuni dei più tragici eventi della storia italiana per rafforzare la memoria storica e fare in modo che non si ripetano mai più.

Solitamente l’Albero della Legalità viene geo-localizzato in rete nei luoghi di cultura ed educazione, come scuole, università, e ora arriva anche al Teatro dell’Opera di Roma, simbolo di eccellenza della cultura italiana e internazionale.

La quarta edizione dell’Italia Green Film Festival, che si terrà con il patrocinio dell’UNESCO, Organizzazione della Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che ne riconosce l’alto valore culturale e didattico dell’iniziativa, si svolgerà dal 18 al 24 aprile 2023 confermandosi come un crocevia di energie e di soluzioni dove tutte le scuole che aderiscono al progetto – GreenFlix Edu – potranno partecipare, approfondire e capire le problematiche ambientali e sociali con l’aiuto dei massimi esperti nazionali ed internazionali.

Anche la quarta edizione dell’Italia Green Film Festival premierà le migliori pellicole con la Golden Leaf, e si confermerà come ideale agorà di confronto, la GreenVillage per discutere, approfondire e trovare soluzioni attraverso la potenza delle immagini e la magia del cinema che diventano mezzi indispensabili per riuscire a sensibilizzare le nuove generazione attraverso le emozioni.

“Anche quest’anno proporremo film che affrontano l’emergenza climatica, il problema della plastica nei mari, la tutela della biodiversità ma anche problemi sociali come la violenza di genere, l’importanza della coesione sociale, le morti bianche sul lavoro… e molto altro – spiega il direttore artistico Pierluigi Marchionne – Le numerose opere cinematografiche arrivano da ogni angolo dal mondo e partecipano alla nostra competizione internazionale raccontando la verità, sollecitando idee e discussioni, suggerendo soluzioni”.