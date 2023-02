IUC, Jordi Savall in Tous les Matins du Monde

Autentica star della musica antica, Jordi Savall torna alla IUC, martedì 7 febbraio alle ore 20.30 in Aula Magna, con Tous les matins du monde, il progetto legato all’omonimo film di Alain Corneau con Gérard Depardieu sulla vita di Marin Marais, Jean-Baptiste Lully e Monsieur de Sainte Colombe.

Indubbiamente il suo “cavallo di battaglia”, quello che lo ha rivelato al grande pubblico ma che curiosamente finora non aveva mai proposto a Roma. Savall suonerà la sua magnifica viola da gamba basso a sette corde costruita da Barak Norman nel 1697, in quartetto con Christophe Coin anch’egli alla viola da gamba basso a sette corde, Xavier Díaz-Latorre tiorba e chitarra, e il nostro Luca Guglielmi al clavicembalo.

Il film di Alain Corneau, del 1992, ha vinto sette “Cesar” tra cui quello per la Migliore colonna sonora, con cui Jordi Savall rende omaggio a tutti i compositori del Grande Secolo francese che la pellicola ha fatto conoscere anche al grande pubblico: Lully, al servizio del Re Sole, che forgiò il gusto musicale di un intero secolo, ma anche François Couperin e ovviamente i due protagonisti, Monsieur de Sainte-Colombe le père e Marin Marais, di cui alcuni meravigliosi pezzi per viola da gamba, nostalgici e onirici, luminosi e virtuosi.

Jordi Savall è una personalità musicale tra le più poliedriche della sua generazione. Per oltre cinquant’anni ha riscoperto e portato nelle sale musicali di tutto il mondo meraviglie musicali lasciate nell’oscurità, nell’indifferenza e nell’oblio. Interpreta queste musiche antiche sulla sua viola da gamba o come direttore. Le sue attività di concertista, insegnante, ricercatore e creatore di nuovi progetti sia musicali sia culturali, lo situano tra i principali attori del fenomeno della rivalutazione della musica storica. Ha fondato, con Montserrat Figueras, i complessi Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le Concert des Nations (1989), con i quali ha esplorato e creato un universo di emozioni e di bellezza.

Nel corso della sua carriera, ha registrato e pubblicato più di 230 dischi nei repertori medievali, rinascimentali, barocchi e classici, con una particolare attenzione al patrimonio musicale ispanico e mediterraneo. Questo lavoro è stato sovente ricompensato da numerosi premi, come diversi Midem Awards, degli International Classical Music Awards, e un Grammy Award. I suoi programmi di concerto hanno saputo trasformare la musica in uno strumento di mediazione per l’intesa e la pace tra i popoli e le differenti culture, a volte in conflitto. Non è un caso quindi che, nel 2008, Jordi Savall sia stato nominato Ambasciatore dell’Unione Europea per un dialogo interculturale e, a fianco di Montserrat Figueras, “Artista per la Pace”, nell’ambito del programma “Ambasciatori di buona volontà” dell’UNESCO.

La sua feconda carriera musicale è stata coronata da ricompense e distinzioni sia nazionali, sia internazionali, tra cui i titoli di Dottore “honoris causa” delle Università di Evora (Portogallo), Barcellona (Catalogna), Lovanio (Belgio) e Basilea (Svizzera). Ha anche ricevuto l’insegna di Cavaliere della Legione d’Onore della Repubblica Francese, il Premio Internazionale della Musica per la Pace, del Ministero della Cultura e delle Scienze della Bassa Sassonia, la Medalla d’Or del Governo Regionale della Catalogna e il prestigioso premio Léonie Sonning, considerato come il Premio Nobel per la musica. “Jordi Savall mette in evidenza una comune eredità culturale infinitamente varia. È un uomo per i nostri tempi.” (The Guardian, 2011).

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

Media Partner

Per la stagione 2022-2023 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

Martedì 7 febbraio 2023 ore 20.30

Tous les Matins du Monde

Jordi Savall

viola da gamba basso a sette corde di Barak Norman (Londra 1697) e direzione

Christophe Coin viola da gamba basso a sette corde

Xavier Díaz-Latorre tiorba e chitarra

Luca Guglielmi clavicembalo

Jean-Baptiste Lully Suite Le Bourgeois Gentilhomme

Mr. de Sainte-Colombe, le père Concert XLI à deux violes égales: Le Retour

Marin Marais Pièces de Viole, dai Libri 3 e 4

François Couperin Les Concerts Royaux e Nouveaux Concerts

Mr. de Sainte-Colombe, le père Concert XLIV à deux violes égales: Tombeau Les Regrets

Marin Marais Pièces de Viole du 2e livre

Couplets de Folies (d’Espagne), da Pièces de Viole – Libro 2

Con il supporto di Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura e dell’Institut Ramon Llull.