IUC, Massimo Quarta e Pietro De Maria in concerto

By

Sabato 11 febbraio ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza, Roma

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nell’ambito dei duo che segnano l’incontro tra prestigiosissimi solisti, l’Istituzione Universitaria dei Concerti propone, sabato 11 febbraio alle 17.30 in Aula Magna, il concerto di Massimo Quarta e Pietro De Maria, due eccellenze di scuola italiana rispettivamente del violino e del pianoforte, in un programma che impagina Sonate di Schubert, Brahms e Beethoven.

Massimo Quarta è considerato uno dei più́ importanti violinisti della sua generazione, ospite regolare dei maggiori festival italiani e stranieri e delle più prestigiose istituzioni concertistiche.

Vincitore a soli 26 anni del Primo Premio al Concorso Internazionale di Violino “Niccolò Paganini” di Genova, è da sempre dedito alla ricerca musicale della figura di Paganini, di cui ha inciso i 24 Capricci e l’integrale dei Sei Concerti per violino ed orchestra in versione autografa: un’incisione, che è stata definita una «vera e propria pietra miliare per tutti gli appassionati del violino» (Il Giornale della Musica) e nominata tra gli Chocs de l’année di Classica.

Definito dall’American Record Guide come «la personificazione dell’eleganza», Massimo Quarta si esibisce in qualità di direttore e solista nelle più importanti orchestre estere e italiane; tra queste: la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Malaga, i Berliner Symphoniker, la Shenzhen Symphony Orchestra, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Buenos Aires, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra Haydn di Bolzano. È stato Direttore Artistico e Musicale dell’Orchestra Filarmonica de la UNAM (OFUNAM) di Città del Messico fino al dicembre 2020.

Tra gli impegni più rilevanti delle stagioni appena trascorse, il debutto come direttore e solista al Concertgebouw di Amsterdam con la Netherlands Symphony Orchestra, a Zagabria con l’Orchestra della Radio Croata. Nella presente stagione è tornato a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana e terrà concerti cameristici in Italia e all’estero; nella prossima, concerti con Pietro De Maria e due impegni come solista a Monfalcone e al Festival Mittelfest.

Massimo Quarta è accademico di Santa Cecilia ed insegna al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

Suona un violino G. A. Rocca del 1840.

Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso Tchaikovsky di Mosca nel 1990, Pietro De Maria ha ricevuto il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani di Milano (1990), al Géza Anda di Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn ad Amburgo.

La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose orchestre e con direttori quali Roberto Abbado, Gary Bertini, Myung-Whun Chung, Vladimir Fedoseyev, Daniele Gatti, Alan Gilbert, Eliahu Inbal, Marek Janowski, Ton Koopman, Michele Mariotti, Ingo Metzmacher, Gianandrea Noseda, Corrado Rovaris, Yutaka Sado, Sándor Végh.

Nato a Venezia nel 1967, De Maria ha iniziato lo studio del pianoforte con Giorgio Vianello e si è diplomato sotto la guida di Gino Gorini al Conservatorio della sua città, perfezionandosi successivamente con Maria Tipo al Conservatorio di Ginevra.

È il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti.

Pietro De Maria è Accademico di Santa Cecilia e insegna al Mozarteum di Salisburgo. È nel team di docenti del progetto La Scuola di Maria Tipo organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

Media Partner

Per la stagione 2022-2023 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

Sabato 11 febbraio 2023 ore 17.30

Massimo Quarta violino

Pietro De Maria pianoforte

Franz Schubert Sonata in re maggiore D384

Johannes Brahms Sonata n.3 in re minore op.108

Beethoven Sonata n. 10 in sol maggiore op. 96