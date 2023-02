Giovedì 2 marzo ore 18.00 presso l’ex convento di Sant’Orsola, Firenze

e mercoledì 1 marzo in anteprima

“Le Case del malcontento”, spettacolo in prima assoluta ispirato al romanzo

di Sacha Naspini inaugura il 10/mo Materia Prima Festival

Tratto dall’omonimo libro dello scrittore toscano tradotto in 25 lingue e attualmente nella rosa del Premio Strega, 9 attori e 9 vite che si intrecciano in un borgo millenario metafora di ogni civiltà

Firenze, 24.2.2023 – Sarà “Le Case del malcontento”, spettacolo in prima assoluta tratto dall’omonimo romanzo di Sacha Naspini, ad inaugurare la 10/ma edizione Materia Prima Festival: l’evento dedicato al teatro contemporaneo che porterà a Firenze un mese di spettacoli pluripremiati, nuove produzioni, artisti internazionali, maestri del presente e giovani emergenti, a cura di compagnia Murmuris con il sostegno e il contributo di Mic – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze. Giovedì 2 marzo alle 18.00 nel suggestivo scenario dell’Ex Convento di Sant’Orsola una nuova produzione firmata Murmuris e Attodue in collaborazione con Tempo Reale: 9 attori e 9 vite in scena per raccontare un borgo millenario nell’entroterra maremmano. Un paese come tanti, un microcosmo di personaggi che sembrano essere lì da sempre e per sempre e che ci somigliano, ma al contempo sono così lontani e universali. Simona Arrighi, Marisa Boschi, Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffré, Francesco Mancini, Francesco Migliorini e Annibale Pavone guideranno il pubblico in un percorso itinerante nelle trame che, come fiume carsico, si inabissano e riemergono a comporre l’affresco corale di un piccolo paese che è il mondo intero (in anteprima mercoledì 1 marzo sempre alle 18.00 a Sant’Orsola, info: www.materiaprimafestival.com).

Prima tappa di un di avvicinamento all’opera di Naspini, “Le Case del malcontento” prenderà vita tra i chiostri e i corridoi di Sant’Orsola, aperta e restituita alla città per l’occasione. A Le Case l’universo umano non fa sconti e si mostra con oscenità, si covano segreti inimmaginabili, ci si vende, si uccide, si disprezza, si perdono fortune e si tramano vendette, raccomandandosi a Dio e vendendo i propri figli. A Le Case si vive di superstizioni, si torna per salvarsi, si tradisce e si ruba, si cerca una nuova vita e si gioisce per le disgrazie altrui. Talvolta però, inaspettatamente, si ama. “Le Case del malcontento è uno specchio che deforma – spiegano i Murmuris – come quelli dei Luna Park di quando eravamo bambini. Ciò che vediamo in quel riflesso è esagerato e mostruoso. Potremmo riderne, se non fosse che poi ci accorgiamo che quell’immagine siamo noi, anzi a divenire grotteschi sono proprio i nostri tratti più forti, i nostri difetti. Un naso, una pancia, le gambe storte… Le Case del malcontento siamo noi. Con tutte le nostre fatiche, i desideri mai confessati, anche i più torbidi, le paure nascoste e le parole mai sospettate”. Sul palco frammenti di storie che diventano una drammaturgia rispettosa della partitura originaria: ogni quadro un personaggio che si racconta in prima persona per trasporre in teatro un romanzo imponente, che è racconto corale di un mondo straordinario e brutale.

Il cartellone di Materia Prima Festival, rivolto a ogni fascia di spettatori per sensibilizzare il pubblico ai linguaggi del palcoscenico e alimentare la relazione tra teatro e comunità, continuerà con “Pietre Nere”, ultimo lavoro della premiatissima formazione Babilonia Teatri, Leone d’argento alla Biennale di Venezia (9 e 10 marzo ore 21.00, Teatro Cantiere Florida); “Entrelinhas (Tra le righe)”: il ritorno in Italia di Tiago Rodrigues, drammaturgo portoghese e attuale direttore del Festival di Avignone, con lo spettacolo che è valso al protagonista Tónan Quito la nomination come miglior attore al premio internazionale Time Out, in prima toscana (14 e 15 marzo ore 21.00, Teatro Cantiere Florida); “Renart. Processo a una volpe”, lavoro pensato sia per il pubblico adulto che per i giovani spettatori prodotto dall’applaudita compagnia Kronoteatro, già vincitrice agli Ubu e omaggiata con una personale alla 46° Biennale Teatro di Venezia (19 marzo ore 16.00, Teatro Cantiere Florida); “Ashes”, performance vincitrice ai Premi Ubu 2022 della celebrata realtà Muta Imago, che vede tra gli interpreti Monica Piseddu e Marco Cavalcoli, a loro volta pluridecorati agli Ubu (21 marzo ore 21.00, Teatro Cantiere Florida); “Sovrimpressioni”, l’omaggio a “Ginger e Fred” di Federico Fellini firmato Daria Deflorian e Antonio Tagliarini (30 e 31 marzo ore 21.00, Palazzina Reale); “Questa splendida non belligeranza”, frizzante satira della famiglia e del quieto vivere vincitrice al Premio Inbox 2022, di Marco Ceccotti (4 aprile ore 21.00, Teatro Cantiere Florida); “In Arte son Chisciottə”, riscrittura al femminile del capolavoro di Cervantes prodotta da Officine della Cultura (18 aprile ore 21.00, Teatro Cantiere Florida).

Murmuris è una realtà culturale che dal 2007 si occupa di promozione del contemporaneo attraverso progetti, laboratori, spettacoli, eventi. Tema fondante della sua identità è il continuo confronto tra i diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo e l’indagine del rapporto fra scena e spettatore. Parallelamente alla attività creative e produttive, Murmuris si occupa di organizzazione: dal 2007 al 2013 cura la direzione artistica e organizzativa del Teatro Everest di Firenze, per diventare dal 2013 parte della multiresidenza creativa del Teatro Cantiere Florida, insieme a Elsinor Centro di produzione teatrale e Versiliadanza.

Materia Prima è in collaborazione con Inbox, Firenze dei Teatri, Bando Toscana Terra Accogliente, Rat – Residenze Artistiche Toscane, Quadrato – Ecosistema teatrale. Nell’ambito della Multiresidenza Creativa Flow insieme a Elsinor – Centro di produzione teatrale e Versiliadanza.

LE CASE DEL MALCONTENTO

lettura scenica | primo studio

una produzione Murmuris|Attodue

dal romanzo di Sacha Naspini

scelta dei testi e adattamento Simona Arrighi e Laura Croce

con Simona Arrighi, Marisa Boschi, Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffré, Francesco Mancini, Francesco Migliorini, Annibale Pavone trattamento sonoro Mattia Loris Siboni

in collaborazione con Tempo Reale

responsabile tecnica Antonella Colella

INFO E PRENOTAZIONI

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Teatro Cantiere Florida, via Pisana 11R, Firenze

Ex convento di Sant’Orsola, via Panicale, Firenze

Palazzina Reale, piazza della stazione 50, Firenze

INGRESSO PRESENTAZIONI

Gratuito

INGRESSO SPETTACOLI

Intero 15€

Ridotto 12€ (convenzionati Cral, Unicoop Firenze, Tessera Arci, Over 65, Under 26, Università dell’Età Libera) / 10€ (convenzionati FAF e Tropos Club) / 8€ (studenti degli istituti superiori e universitari, tessera Casateatro) / 5€ (bambini sotto i 12 anni, operatori)

Ingressi speciali (da comunicare entro il 06 marzo): “Le case del malcontento” – ingresso unico 10€ / “Renart. Processo a una volpe” – ingresso adulti 7€, ingresso bambini sotto i 12 anni 5€ / “Sovrimpressioni” – ingresso unico 15€

Carnet Materia Prima: 3 spettacoli a scelta 30€ (esclusi “Le case del malcontento” e “Renart. Processo a una volpe”)

Biglietti acquistabili online sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita abilitati

La biglietteria è aperta la sera di spettacolo dalle 19.30 per l’acquisto e il ritiro

I biglietti prenotati e non ritirati entro le 20.45 saranno venduti fino a esaurimento posti

