METTERE RADICI -TTB Teatro tascabile di Bergamo

METTERE RADICI



Un progetto di pedagogia teatrale per il Monastero del Carmine – 2° anno



Il momento pedagogico, separato da quello

dell’esecuzione artistica è essenziale non solo

perché alcune forme si trasmettano ma anche

e soprattutto perché mutino profondamente.

(Ferdinando Taviani)

Quel che sembra caratterizzare il momento storico attuale, e dunque anche la vitalità del teatro, è una perdita di energia. Il panorama teatrale italiano sembra esprimere una difficoltà nell’individuare chiari sistemi di orientamento. Una possibile soluzione per capovolgere la situazione può essere tornare ai principi, a quelle pratiche che stanno alla base del risultato artistico: mettere nuove radici, e cercare nelle radici l’impulso al cambiamento.

La formazione dell’attore, le radici della sua arte, sono al centro degli interessi del Teatro Tascabile fin dalla sua fondazione. Per rispondere alle incertezze del nostro tempo il TTB intende dunque proporre per il 2023 il secondo ciclo di laboratori con grandi maestri del teatro occidentale ed orientale, situazioni pedagogiche che non trasmettano solo nozioni e tecniche, ma punti di partenza, esperienze, convinto che la comprensione del nocciolo di pratiche differenti possa aiutare a ritrovare una strada; propone relazioni con grandi maestri basate tanto sulla pratica e sulla trasmissione del sapere quanto sulla possibilità di un “contagio”: i laboratori sono in primo luogo incontri con artisti, con donne e uomini straordinari, esempi di atteggiamenti non comuni nei confronti del lavoro.

CALENDARIO 2023:



27 febbraio – 5 marzo

FONDAZIONE BARBA-VARLEY

– L’ECO DEL SILENZIO – Seminario di drammaturgia vocale di Julia Varley.

Da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo dalle 18.00 alle 22.00, sabato 4 marzo dalle 9.00 alle 13.00 – costo €250



– UN PERSONAGGIO CHE NON PUÒ MORIRE – Spettacolo di Julia Varley e regia di Eugenio Barba

Sabato 4 marzo ore 21.00 – costo €15

– IL PRIMO SEGNO CREATIVO – masterclass di Eugenio Barba e Julia Varley.

Domenica 5 marzo ore 17.00 – costo €50 + prevendita

10 -14 maggio dalle 18,00 alle 21,00

L’ARTE DEI TRAMPOLI

Diretto dal Teatro Tascabile di Bergamo

Costo: €150

12 – 16 luglio Dalle 19,00 alle 21,00

L’ATTORE CHE DANZA

Diretto da Praveen Kumar (India).

Teatro-danza classico indiano in stile Bharata Natyam

Costo: €150

Ottobre – date da definire

IL CORPO IN SCENA

Diretto dal Teatro Tascabile

Il training fisico e lo studio delle leggi che lo regolano

Novembre/dicembre – date da definire

LA VOCE DEL SILENZIO

Maggiori informazioni

Laboratorio diretto da Sandro Lombardi – Compagnia Lombardi-Tiezzi (Pistoia)

un’immersione piena attorno ad alcuni campioni estrapolati da testi da lui interpretati Costo: €250

#tuoCarmine



Progetto di riqualificazione in chiave culturale del Monastero del Carmine

– inteso come luogo di condivisione per la ricerca, la formazione, la produzione artistica in una prospettiva internazionale e multidisciplinare (teatro, musica, danza, cinema, arti visuali)

– inteso come spazio pubblico dove la comunità possa ritrovarsi liberamente

– inteso come crocevia aperto al confronto e alla partecipazione culturale dei cittadini

#tuoCarmine è promosso dal Teatro tascabile di Bergamo in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Per saperne di più visita il sito: carmine.teatrotascabile. org