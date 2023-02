Moby Dick alla prova

Elio De Capitani

Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana, Vincenzo Zampa, Mario Arcari



assistente regia Alessandro Frigerio

assistente scene Roberta Monopoli

assistente costumi Elena Rossi conassistente regiaassistente sceneassistente costumi una coproduzione Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale



Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Gigi Dall’Aglio, attore, regista, maieuta, grande amico e compagno d’arte

Moby Dick alla prova, scritto da Orson Welles e inedito in Italia, è lo spettacolo a cui Elio De Capitani ha lavorato nel corso dell’inverno del 2020/21. Un grande esempio di metateatro che solca due mari in cerca di bianco cetaceo, mentre all’orizzonte si prospetta già una tempesta che nulla ha da invidiare a quella che colpisce il povero vecchio Lear. In scena, un gioco crudele di potere e vendetta, in cui luci plumbee ed echi acquatici rimbalzano su atmosfere invase dal fragore delle onde, dai colori del temporale e dalla potenza delle tenebre, mentre gli attori portano in teatro questo oceanico romanzo, colossale ed intimista al tempo stesso.

Durata: 140 minuti