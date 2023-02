Valentina Coladonato voce e Annamaria Garibaldi pianoforte

“SUITE SCONCERTANTE”

SPETTACOLO DI MUSICA TEATRO E POESIA

Urbino, Teatro Sanzio, mercoledì 1 marzo, ore 21.00. Organizzato da WKO e Università di Urbino. Ingresso gratuito

Valentina Coladonato, voce, e Annamaria Garibaldi, pianoforte, mercoledì 1 marzo alle 21:00 al Teatro Sanzio di Urbino in “Suite Sconcertante — Danza inCanto d’artiste”, una nuova creazione tra musica, teatro e poesia.

Lo spettacolo, organizzato da WunderKammer Orchestra (WKO) e l’Università degli studi di Urbino è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e rientra nelle iniziative per favorire l’incontro fra città e studenti, docenti e personale dell’Ateneo.

Tra un flamenco di fuoco e un tango con l’amore ideale, un po’ di salotto per rilassarsi. In scena anche Almo, complice, spalla e alter ego della bambola di Kokoschka. Uno spettacolo che si sviluppa attraverso temi d’attualità come le abitudini, i tic e le ansie dei nostri tempi viste in funzione dell’amore, della poesia in considerazioni esistenziali tra momenti di stemperante umorismo e attimi di emozioni autentiche.

Brani scelti da musiche di Bach, Bernstein, Rossini, Lamarque Pons, Weill, Poulenc, Gershwin, Ravel, Ullmann, Weber, Pärt, Berio, Piazzolla.

Co-protagonisti i testi poetici e di prosa per ribadire il potere delle parole: le madri di Plaza de Mayo, il mito di Afrodite, Umberto Eco, Alda Merini, Carmelo Bene, Catullo, Lewis, Okagura, Borges, Calvino, Saviano, Modigliani.

Hanno collaborato Syntax Ensemble e Comune di Urbino. Le attività di WKO sono sostenute da Sistemi Klein e Ceramiche Bucci.

Info

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su https://www.uniurb.it/novita-ed-eventi/5355. Biglietteria Teatro Sanzio 0722.2281.

wunderkammerorchestra.com

………………………………………………………………………………….

WunderKammer Orchestra

Ufficio Stampa Andreina Bruno

333.2930951 / bruno.andreina@gmail.com