Teatro Arcimboldi – PAOLO CONTE

PAOLO CONTE

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

SABATO 20 MAGGIO 2023 ORE 21.00

Milano, 20 febbraio 2023 – Dopo l’enorme successo del live alla Scala,

inserito nel calendario scaligero come concerto straordinario e che ha

registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita, l’icona indiscussa della

musica cantautorale italiana e internazionale PAOLO CONTE torna dal vivo sabato 20

maggio 2023 al TAM – Teatro Arcimboldi Milano.

Un nuovo, speciale appuntamento con il celebre cantautore nella città meneghina, in cui

si è appena tenuto il meraviglioso concerto al Teatro alla Scala, la definitiva

consacrazione della sua straordinaria carriera. Un riconoscimento della statura iconica

raggiunta da PAOLO CONTE nel panorama musicale del nostro Paese e del suo

apprezzamento a livello internazionale.

PAOLO CONTE tornerà a Milano a maggio per un nuovo concerto agli Arcimboldi e sarà

accompagnato sul palco dal suo storico ensemble orchestrale di undici musicisti

eccezionali: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe,

Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono,

Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio

(Batteria, Percussioni, Marimba e Piano) Luca Enipeo (Chitarre) Francesca Gosio

(Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono,

Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso, Basso elettrico

e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono

e Clarinetto).

Inoltre, quest’estate l’artista sarà impegnato con altre tre tappe che avranno luogo

rispettivamente martedì 6 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, sabato

15 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia in occasione di Umbria Jazz e venerdì 21

luglio in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze all’interno del Musart Festival.

www.paoloconteofficial.com

