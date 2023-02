Teatro de’ Servi, Casalinghi disperati

Chi l’ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela?

Torna in scena a Roma, al Teatro de’ Servi, dal 28 febbraio al 12 marzo, CASALINGHI DISPERATI la brillante commedia scritta da Cinzia Berni e Guido Polito, diretta da Nicola Pistoia.

Le problematiche affrontate dagli uomini separati, tra spese di mantenimento, appuntamenti concordati per vedere i figli, delusioni e incertezze, raccontate in chiave ironica, sono le tematiche al centro della commedia. Tre uomini separati vivono insieme in un appartamento, devono affrontare tutte le problematiche della convivenza e della vita da separati. Nonostante i turni per chi cucina o fa le pulizie i tre uomini trovano un loro equilibrio, l’arrivo di un ospite leggermente bipolare sconvolgerà la loro vita.

INFO

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21 / sabato ore 17.30 e ore 21 / domenica ore 17.30

Biglietti

€ 24

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it