Il Teatro Vittoria di Roma ospita dal 7 al 12 febbraio Barbablù, monologo di Costanza Di Quattro interpretato da Mario Incudine diretto da Moni Ovadia.

Non esistono fiabe non cruente. Tutte le fiabe provengono dalla profondità del sangue e dell’angoscia.

(Franz Kafka)

Un intenso monologo di una favola antica che racconta la storia del cattivo per eccellenza, dei suoi amori e delle vite annientate di donne innocenti. Ciò che emerge è verità storiografica di un personaggio realmente esistito e che inevitabilmete ci catapulta ai fatti di cronaca odierna dove la violenza sulle donne sembra non avere mai fine.

Barbablù è una favola antica, un racconto marcatamente noir i cui contorni rosso sangue attraggono e ripugnano al contempo. È una favola vera, immersa fra castelli incantati e chiavette magiche, amori infiniti e amori tragicamente distrutti. In un posto senza spazio, in un tempo che non c’è, Barbablù si racconta a noi attraverso un delirio surreale di lucida follia.

Diverso da quello che la letteratura ci ha propinato negli anni, questo Barbablù si apre e si confida, racconta di essere stato e di continuare ad essere.

Lui, nella sua essenza di uomo, di bambino ferito, di amante frustrato, di figlio non amato.

Lui, uomo del suo tempo per ogni tempo.

Eterno insoddisfatto, cruento assassino, instancabile amante.

Un intenso monologo che racconta la storia del cattivo per eccellenza, i setti amori vissuti, le sette vite distrutte fino all’ultima, l’unica per la quale valeva la pena fermarsi.

E non solo alla favola si attiene il racconto.

La verità permea l’andamento dello spettacolo; la verità storiografica di un personaggio realmente esistito il cui nome echeggia ancora nel mondo sotto il ricordo fantastico di Barbablù.

info e biglietti su teatrovittoria.it.

BARBABLÙ

di

Costanza Di Quattro

con

Mario Incudine

regia Moni Ovadia

musiche Mario Incudine

esecuzione musicale Antonio Vasta

scene e costumi Elisa Savi

Produzione A.S.C. Production – Teatro della Città

in collaborazione con

Teatro Pubblico Ligure e Circuito Teatrale Siciliano