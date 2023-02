“TESTIMONE D’ACCUSA”

Con VANESSA GRAVINA, GIULIO CORSO e PAOLO TRIESTINO

Regia di GEPPY GLEIJESES

Teatro Orazio Bobbio – Trieste

Un dramma giudiziario magistrale, messo in scena per la prima volta in Italia è stato

presentato al Teatro Bobbio di Trieste dal 23 al 26 febbraio. “Testimone d’accusa”,

con la regia di Geppy Gleijeses e interpretato da Vanessa Gravina, Giulio Corso e

Paolo Triestino, è tratto dal racconto di Agatha Christie pubblicato nel 1925. Puntuale

nel serrato avvicendarsi degli eventi giudiziari, la pièce, supportata da un imponente

allestimento si snoda, con toni drammatici e incalzanti dialoghi, fino a giungere ad un

doppio colpo di scena. Gli attori principali attraverso un’intensa interpretazione che

caratterizza con forza le peculiarità dei propri personaggi accompagnano lo svolgersi

della vicenda. La storia prende spunto da una variazione sul tema dell’uomo adultero,

Leonard Vole, interpretato da Giulio Corso (conosciuto per “Il silenzio dell’acqua 2”,

girato a Trieste, e “Il paradiso delle signore”). Al centro degli avvenimenti troviamo sua

moglie, Romaine, interpretata da Vanessa Gravina (impeccabile nella recitazione austera

della straniera fredda e calcolatrice) e l’avvocato di lui, Sir Wilfrid, incarnato da Paolo

Triestino (veemente, determinato, definito perfettamente nelle vesti dell’avvocato

difensore che crede nell’innocenza del proprio cliente). In scena anche Yaser Mohamed,

Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Paola Sambo, Michele Demaria,

Erika Puddu, Lorenzo Vanità. La compagnia inoltre si avvale della collaborazione del

pubblico in quanto, ogni sera vengono scelti dei giurati che salgono sul palco per

partecipare allo spettacolo. Un classico del giallo intramontabile che regala allo spettatore

l’emozione e la magia del teatro.

Note di regia:

Esiste la “commedia perfetta”? Forse sì. Secondo alcuni critici è “Il matrimonio di

Figaro” di Beaumarchais, secondo altri è “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar

Wilde. Sul più bel dramma giudiziario però non ci sono dubbi: “Testimone d’accusa” di

Agatha Christie. Il gioco non verte tanto sulla psicologia dei personaggi (ci aggiriamo tra

simulatori occulti, assassini, grandi avvocati) quanto sulla PERFEZIONE del

meccanismo. È infernale questo meccanismo, con un colpo di scena dopo l’altro, in un

crescendo raveliano, una battuta dopo l’altra. E la costruzione “giudiziaria”?

Impressionante per precisione e verità, come se l’avesse scritta il più grande giudice

inglese del secolo scorso. Lo spunto, come spesso accade nelle opere della Christie, parte

dalla storia di una donna tradita dal marito più giovane; ed è uno spunto

autobiografico. L’autrice fu tradita dal primo marito (di cui però portò sempre il

cognome) e sposò poi un uomo molto più giovane di lei. Ma bastasse questo… Il film

capolavoro che ne trasse Billy Wilder era assai liberamente tratto -la Christie lo

considerava il miglior adattamento cinematografico della sua opera-. Il testo teatrale è

assai più asciutto, non concede tregua alla tensione, affonda come una lama di coltello

affilatissima (letteralmente) nella schiena di chi osserva. Considerare la “maestra del

brivido” un’autrice di consumo è come valutare Hitchcock un cineasta di serie B. Agatha

è un genio e tale per sempre resterà. E qui, più che in “Trappola per topi”, più che in

“Dieci piccoli indiani” questo diamante luccica in tutto il suo splendore. Naturalmente

metterlo in scena richiede un cast di livello superiore e un realismo (non certo

naturalismo) rigidissimi. E una dovizia di mezzi scenografici e recitativi. Io l’ho messo in

scena con Vanessa Gravina, bella, bravissima e impossibile, Giulio Corso, uno dei

migliori dell’ultima generazione, e altri 9 attori, tutti perfettamente aderenti ai ruoli. Per

chiudere (ed essere più chiaro) vi anticiperò due particolari: in scena avremo lo

stenografo che scriverà -con il particolare ticchettio- tutti i verbali del processo su una

macchina stenografica autentica del 1948 (la commedia è del ‘53), i sei giurati saranno

scelti tra il pubblico sera per sera, e chiamati a giurare e ad emettere il verdetto.

Buoni brividi a tutti!

Geppy Gleijeses

Foto di scena PINO LEPERA

