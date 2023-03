Accademia di Santa Cecilia, Grigory Sokolov in recital

All’Accademia di Santa Cecilia continua la sfilata di grandi star del pianoforte. Lunedì 3 aprile ore 20.30 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) sarà Grigory Sokolov ad esibirsi – per la 24a volta dalla sua prima apparizione del 1969 – nella Sala Santa Cecilia, tra i pianisti più intensi e raffinati della scena internazionale, schivo e antidivo per eccellenza.

Sokolov, che ha raggiunto fama mondiale vincendo il “Concorso Čajkovskij” di Mosca a soli sedici anni e nel 2014 ha firmato un contratto in esclusiva con la Deutsche Grammophon, abbraccia un repertorio tra i più vasti e i suoi recital ricevono ovunque trionfali accoglienze dal pubblico e dalla critica che esalta la serietà e la profondità delle sue interpretazioni, l’originalità, la padronanza tecnica, la gamma di colori inconfondibili e la bellezza del tocco che Piero Rattalino ha definito una “forza della grandine”.

Il pianista russo nella prima parte del programma interpreterà brani del compositore inglese Henry Purcell (1659-1695), che iniziò la sua carriera come cantore della cappella reale e fu anche al servizio della corte inglese come musicista e organista dell’Abbazia di Westminster. La seconda parte è invece dedicata a due brani di Wolfgang Amadeus Mozart, con la Sonata n. 13 in si bemolle maggiore K. 333 “Parigina” realizzata nel mese di settembre del 1778 nel corso del suo terzo soggiorno parigino e l’Adagio in si minore K. 540, composto nel marzo del 1788 – l’anno di composizione delle sue ultime tre Sinfonie e del suo penultimo Concerto per pianoforte – e dal “carattere libero e rapsodico” (Sergio Sablich).

lunedì 3 aprile ore 20.30 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

pianoforte Grigory Sokolov

Purcell

Ground in Gamut Z. 645

Suite n. 2 Z. 661

A New Irish Tune [Lilliburlero] Z. 646

A New Scotch Tune Z. 655

Trumpet Tune “Cibell” Z.T. 678

Suite n. 4 Z. 663

Round O Z.T. 684

Suite n. 7 Z. 668

Chacone Z.T. 680

Mozart

Sonata n. 13 K. 333

Adagio K. 540

