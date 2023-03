Bull di Mike Bartlett in scena a Zona Teatro

All’interno della Stagione Nudi di Fertili Terreni Teatri va in scena Bull, testo del 2013 di Mike Bartlett, drammaturgo inglese residente presso il Royal Court Theatre di Londra e sceneggiatore di famose serie quali il Doctor Who. Lo spettacolo è prodotto dalla compagnia torinese Nessun Vizio Minore, per la regia di Angelo Scarafiotti con la presenza di un cast di grande qualità attoriale: Davide Bernardi, Micol Damilano, Paolo Mazzini e lo stesso Angelo Scarafiotti.

Il pubblico entra in sala, dopo aver solcato il suggestivo cortile dell’ex cimitero, ritrovandosi in un delizioso teatro allestito all’interno della chiesa sconsacrata in cui venivano officiate le messe funebri ed ora invece dedita ad accogliere la sublime arte teatrale. In scena un distributore d’acqua di tono aziendale e tre sedie da ufficio, con lo schienale alto, imbottito, minimale scenografia in attesa dell’arrivo degli attori e dell’attrice, la prima a fecondare lo spazio nei panni di Isobel. Si imbelletta, sicura e bellissima, mentre arriva, trafelato, un altro uomo, agitato e molto nervoso, è Thomas. Stanno aspettando un terzo collega, Tony, sicuro di sé e affascinante, per una riunione molto importante indetta dal capo della compagnia, Carter. Nell’aria grandi rivoluzioni, è in atto una riorganizzazione aziendale che prevede considerevoli tagli del personale: è in gioco la sopravvivenza. E si sa, in guerra e in amore, tutto è lecito, senza esclusione di colpi, anche i più crudeli e sprezzanti, compresi ignobili trucchetti pur di sopravvivere. Fra i tre, Thomas è quello più docile e plasmabile, debole e sprovvisto di quella sete di potere e denaro che invece anima, come predatori spietati, i suoi due colleghi. Il testo è una brillante gabbia mentale fatta di sottili ragionamenti, situazioni ambigue, attacchi a testa bassa e strategie diaboliche sotto traccia, create ad arte per far soccombere l’ingenuo Thomas, senza risparmiare la sua sfera intima e personale, oltre che quella professionale. Gli attori sono molto abili a imbandire la carneficina umana cui assistiamo impotenti, intessendo con graduale disperazione, gli abissi in cui i protagonisti sprofondano pur di sopravvivere. Uno spettacolo intenso ed emozionante che ci mette di fronte al lato più sozzo dell’animo umano, dandoci in pasto la bestialità in cui possiamo trasformarci quando sono in gioco la vita e la morte.

Visto il 24 febbraio 2023 a Zona Teatro

Ex Cimitero San Pietro in Vincoli, Torino

Bull

di Mike Bartlett

traduzione Jacopo Gassmann

regia Angelo Scarafiotti

con Davide Bernardi, Micol Damilano, Paolo Mazzini, Angelo Scarafiotti

Produzione Nessun Vizio Minore