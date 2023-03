CONTRACTIONS / CONTRAZIONI

al Teatro Ghirelli di Salerno 18 e 19 marzo 2023

di Mike Bartlett

traduzione Monica Capuani

regia Francesco Saponaro

con Valentina Acca e Federica Sandrini

costumi Daniela Salernitano

scene Lucia Imperato

disegno luci Luigi Della Monica

produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale

Sul lato della scena, una poltrona dirigenziale, con lo schienale alto, comoda, anatomica,

girevole dietro ad una scrivania neutra, una donna nell’ombra aspetta. Cosa? La sua

vittima?

All’inizio è mellifluo, quasi cordiale il colloquio con Emma, che entra, viene invitata a

sedersi su una sedia trasparente.

^^Emma! Venga! Si accomodi!^^

^^Grazie^^

^^Prego!^^

^^Come va?^^

^^Tutto bene^^

^^Ottimo!^^

Domande e risposte banali. La scena si ripete con monotona frequenza, lievi variazioni nel

tono e apparentemente innocenti incursioni nell’aspetto personale.

Amore e Sesso. Parole sviscerate e svuotate di ogni significato recondito. Nulla può

essere nascosto, per il bene dell’azienda. Sesso sì, senza implicazioni sentimentali, quindi

Amore no!

^^Sentimentale: qualunque gesto, indicazione, comunicazione, verbale o di altro genere,

aspetto, messaggio, intesa o incontro organizzato o evento che venga perpetrato con

intenzione di far progredire la relazione in direzione dell’amore.^^

Intorno a questa clausola del contratto, firmato e quindi accettato si svolge la vicenda di

Emma, giovane impiegata con notevoli possibilità di carriera, dinanzi alla scrivania della

sua dirigente, perfetta immagine dell’azienda multinazionale che cura gli interessi dei suoi

dipendenti.

Emma, il nome ricorda ‘Madame Bovary’, lontana da lei anni luce non solo a livello

temporale, ma anche nei desideri più reconditi! Pulsioni represse, negate, odiate.

Addio sogni di gloria, ma anche addio normalità!!

Solitudine, angoscia che cerca disperatamente di salvarsi nel tentativo timido di

preservare un’intimità schiacciata, spinta nell’angolo e frantumata dal macigno del ricatto.

L’isterismo e l’assurdità della situazione spinge ad alzare la testa per ribellarsi alla

freddezza.

Il gelo spegne ogni fiammella.

^^Non ne parli con Dario. Non è il caso. Si complicherebbe solo la situazione^^

Isolare. Bloccare le relazioni. Impedire coinvolgimenti emotivi con ricatti lavorativi.

^^Non è facile trovare un altro lavoro di questi tempi^^

Donna- dirigente senza nome, forse senza sangue, è un robot sempre uguale, copia di se

stesso, senza possibilità di evoluzione. Emma – dipendente vittima consapevole e

consenziente manifesta la sua iniziale ribellione con frenetici cambi di aspetto, seppur

minimi. Una maglia sul vestito, stivali, cintura, cappotto. Esteriorità.

Iperrealismo senz’anima. L’Azienda, il Mercato,come una gigantesca piovra afferra con i

suoi tentacoli il singolo, soffocando ogni tentativo di anelito alla riservatezza personale. Il

privato è negato, azzerato. Parole ripetitive. Schema di conversazione. Colloquio inutile

ma funzionale. Si sa già quel che si deve sapere. L’edificio è controllato in ogni angolo e

spigolo da telecamere e microfoni.

Glaciale. Scenografia bianco ghiaccio, opache pareti permettono in trasparenza di spiare il

progressivo, confuso, irrequieto movimento della dipendente, cavia osservata speciale

perché tendente alla ribellione Andare e venire, camminare nei corridoi della azienda

come nei sentieri impervi e minacciosi di una selva oscura o labirinto condizionato.

Musica elettronica a sostenere i passaggi topici, sottolineati anche da luci pulsanti fredde o

aranciate, spietate.

Spettacolo amaro, cinico, spietato, tagliente. Realismo, eccesso di realismo o capacità di

guardare avanti? Dove arriveremo o ci siamo già?

Freddo, implacabile, messaggio – presagio – predizione di una società che è già cosi, per

fortuna, solo in parte.

Nelle grandi città metropolitane, lontane dalle nostre dinamiche provinciali della vecchia

Europa, è già in atto questa perversa stritolante realtà?

L’autore scrive, spero, non per descrivere, ma per avvertire, per mettere in guardia, per

stimolare la nostra attenzione. Siamo sicuramente ancora in tempo per rimettere in ordine

la scala dei valori personali, sociali, lavorativi e affettivi.

.C’era, anche se non si vedeva: l’occhio attento del Grande Fratello. Lo hanno fatto

diventare un gioco, un programma televisivo per farci abituare, per renderlo accettabile.

Se è vero che il teatro è segno dei tempi può anche essere monito ed avvertimento.

L’azione scenica non divenga abituale nella realtà.

Non dobbiamo perdere la capacità di stupirci, di meravigliarci ed anche indignarci.

Conserviamo la capacità di inorridirci e scindere le immagini virtuali dalla realtà quotidiana.

Possiamo ancora fermare il parossistico futuro e i ‘desiderata’ di padroni cinici e disumani.

Siamo nati per risplendere . Restiamo umani

Spettacolo interessante. Regia essenziale, puntuale, professionale.

Brave le attrici nei loro ruoli non accattivanti.

Pubblico attento e partecipe con applausi convinti

Antonella Parisi