Sabato 18 marzo ore 17.00

Spazio Atelier

DANILO ROSSI & LUISA PRANDINA

UNO STORICO DUO DI SOLISTI DEL TEATRO ALLA SCALA

Due delle più prestigiose Prime Parti del Teatro alla Scala di Milano, Danilo Rossi, mitica Prima Viola solista per oltre 36 anni e Luisa Prandina Prima Arpa solista del Teatro alla Scala, proporranno sabato 18 marzo alle ore 17 presso lo spazio Atelier del Teatro Menotti un programma di pura eleganza.

Un viaggio attraverso la musica in giro per l'Europa. Un salotto musicale di indubbia bellezza, da Bach figlio a Schubert e Kreisler, da Bruch ad Albeniz, a Hindemith, da Debussy a Ravel: una Europa piena di colori, tradizioni, fantasia dove la viola e l’arpa, insieme, incarnano i colori e le suggestioni di terre vicine e allo stesso tempo diverse e uniche.

J. C. Bach: dal concerto in do minore per viola: andante

F. Schubert: dalla Sonata "Arpeggione" in la minore: allegro moderato

F. Kreisler: “Libeslied”

I. Albéniz: "Granada" per arpa sola M. Ravel: & Habanera P. Debussy: ;Arabesque per arpa sola

M. Ravel: Pavane pour une enfante defunte

P. Hindemith Furioso dalla Sonata op. 25 n. 1 per viola sola

Bruch: Kol Nidrei

Danilo Rossi, allievo di alcuni tra i più importanti Maestri di viola e di musica da camera, si diploma a 19 anni con il massimo dei voti e lode, ma già dall’età di 16 anni si mette in luce, vincendo il suo primo Concorso Internazionale. Appena diplomato supera il concorso per Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, ruolo che ha ricoperto fino a Gennaio 2022. Nella storia del Teatro milanese è stato il più giovane strumentista ad aver ricoperto tale ruolo. Da quel momento la carriera di Danilo Rossi sarà costellata da una serie di incontri, concerti, festival, recitals che lo porteranno in giro per il mondo,

esibendosi nei più importanti Teatri e Sale da Concerto. Danilo Rossi ha spaziato innumerevoli volte nei generi musicali anche i più lontani tra di loro. Ecco, quindi, che le numerose collaborazioni con grandi artisti dell’ambito jazz o pop hanno fatto di Danilo Rossi un esempio unico di come sia possibile vivere la musica nella sua completezza, senza nessuna barriera. Da sempre aperto alle più diverse esperienze, ha al suo attivo numerosi incontri con attori, scrittori, poeti che lo hanno portato ad esibirsi negli ambienti più

diversi: dalle carceri ai boschi del Trentino, dalle paludi dello Sri Lanka ai Teatri Off delle periferie. Grazie ai grandi Maestri con cui ha studiato e agli importanti incontri artistici nei suoi oltre trent’anni di carriera, Danilo Rossi ha potuto acquisire certezze musicali ed umane, tali da far raggiungere straordinari risultati ai moltissimi studenti che hanno avuto la costanza di seguirlo.

Luisa Prandina ha studiato presso la Civica Scuola di Musica di Milano, diplomandosi a 15 anni con il massimo dei voti. A dieci anni vince il primo premio assoluto al concorso nazionale “Bellini “di Como ed in seguito diversi concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1986 è stata prima arpa delle Orchestre dei Giovani della Comunità Europea (ECYO), della Radio di Francoforte, della Chamber Orchestra of Europe. A 23 anni è diventata prima arpa dell’orchestra del Teatro alla Scala, avendo vinto il concorso internazionale per ricoprire tale ruolo. Svolge un’intensa attività concertistica sia in formazioni cameristiche, con musicisti prestigiosi quali Yuri Bashmet, Dora Schwarzberg, sia, come solista, con famose

orchestre quali la Filarmonica della Scala, Solisti Veneti, Virtuosi di Mosca, Mahler Chamber Orchestra.

È ospite solista in sale importanti, quali il Teatro alla Scala di Milano, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Philharmonie di Berlino, Kurhaus di Wiesbaden. È visiting professor al Conservatorio Superiore di Namur, alla scuola di Fiesole e alla Scuola internazionale Claudio Abbado di Milano e coach per la Mahler orchestra

e l’Euyo.

