Dopo “In Viso Veritas”,“Le Grand Guignol” e “Sotto spirito”

Alessandro Riccio in una nuova commedia dark

DRACULAZIONISMO

-lezioni di sangue-

di Alessandro Riccio

28 marzo > 02 aprile 2023

feriali ore 21 festivi – ore 16:30

con Alessandro Riccio, Fabio Magnani, Joe Manganas, Vieri Raddi, Marco Santi, Emanuele Taddei

regia Alessandro Riccio

Neppure per chi è immortale è impossibile riuscire a trovare la voglia di vivere: un vampiro ultracentenario è insofferente alla vita e cerca di trovare nuovi interessi e stimoli per continuare a esistere.

Si imbatte così in quattro giovani desiderosi di intraprendere la vita del parassita succhia sangue per eccellenza – “il vampiro”- e li mette alla prova per capire se può fidarsi di loro e affiancarli a sé nel perpetuarsi di una vita sempre uguale, speranzoso di trovare linfa vitale che riaccenda la sua defapesistenza. Istituisce così una sorta di scuola di vampiri dove i corsi e le prove sono tra le più disparate: forza del risucchio, volo alla cieca, mimetizzazione con le ombre, assaggio del putrido, assenza di empatia.

I quattro, incuriositi dal fascino dell’eternità e dalla potenza del male, si fanno trascinare in situazioni al limite del paradossale, alla ricerca di una risposta al perché dell’esistenza.

Biglietti