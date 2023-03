FESTEN – recensione

TPE Teatro Piemonte Europa / Elsinor Centro di Produzione Teatrale /

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia / Solares Fondazione delle Arti

in collaborazione con Il Mulino di Amleto

FESTEN di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & Bo. HR Hansen

Adattamento per il teatro David Eldridge

Traduzione e adattamento Lorenzo De Iacovo & Marco Lorenzi

con (in ordine alfabetico) Carolina Leporatti, Yuri D’Agostino, Elio D’Alessandro,

Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca

Assistente alla Regia Noemi Grasso

Drammaturgia Anne Hirth

Visual Concept e Video Eleonora Diana

Luci Eleonora Diana & Giorgio Tedesco

Sound Designer Giorgio Tedesco

Consulente Musicale e Vocal Coach Bruno De Franceschi

Costumi Alessio Rosati

Categoria Dramma

In scena dal 28 Febbraio al 5 Marzo 2023 al Teatro Sala Umberto di Roma.

Verde o giallo. L’invito rivolto agli spettatori, da parte del capo del cerimoniale (un

capocomico irriverente), è quello di scegliere tra il testo di colore verde e quello di colore

giallo. L’anticipazione di una scelta che giungerà inevitabilmente fra la lettera di colore

giallo o verde. La famiglia Klingenfeld, dell’alta borghesia danese, si riunisce dopo tanto

tempo in occasione della celebrazione del compleanno del padre di famiglia Helge.

Tornano a trovarlo i suoi tre giovani figli: Christian, Michael, Helene. All’atmosfera

ipocritamente briosa degli esordi, succede un gioco al massacro innescato dal figlio

maggiore Christian che sconcertato dall’atteggiamento patetico della compagnia, “in vino

veritas”, rigurgita traumi e pene di un inferno infantile che ha lasciato indelebilmente i

segni di un disagio psichico protrattosi negli anni, con tanto di cicatrici su di un fisico

provato dalla violazione. Il discorso rivelatore ne innesca di susseguenti, in un andirivieni

frastornato e frastornante di rivelazioni scioccanti.

Davanti agli attori che interpretano con sentita partecipazione questo personalissimo e

denso adattamento da David Eldridge, ad opera del regista Marco Lorenzi e di Lorenzo Di

Iacova, s’innalza un velo, a ricoprire l’intera area scenica. Gli attori recitano dietro questo

velo e di fronte una cinepresa su cavalletto che spesso si muove per anticipare o

rincorrere gli attori, in diversi piani-sequenza. Cosicché, da proiettare, in un intricato

sistema di proiezione e retro-proiezione, quelle immagini stesse filmate in diretta, disposte

sul velo che sembra frapporsi fra la recita, quindi il teatro, e il pubblico. L’idea è audace e

gradualmente, in maniera composita, si dispone di elementi sempre più interessanti e

pregni di significanza. Di tanto in tanto, uno degli interpreti, nelle fasi in cui si avverte il

bisogno di rivolgersi a tutti – anche e soprattutto agli spettatori, pertanto – fuoriesce dal

retro del velo sul palco per disporsi davanti allo stesso, mettendosi a nudo al cospetto di

un pubblico tanto spiazzato, quanto inorridito dall’incalzare di drammi privati, gettati in

pasto con inusitata veemenza. Il bisogno di esporre la verità, nasce sostanzialmente dal

bisogno di farsi coraggio, perché la coscienza a forza di gridare deve liberarsi di quel peso

umiliante. Se inizialmente, l’adattamento può risultare stucchevole, anche nel modo in cui

gli attori ci tengono con una certa magniloquenza interpretativa a dare mostra del grande

lavoro operato in coesione con il vocal coach Bruno De Franceschi, a poco a poco la

recita si smaschera da sé, ponendo in essere il vero scopo della rappresentazione,

ovverosia innescare la farsa, per inquadrare meglio poi la tragedia. E quando

sopraggiunge imperiosamente il dramma, non si può non rimanere scossi. Se ne esce

inevitabilmente provati. Ed è proprio quando quella verità sanamente ricercata invano per

lunghi anni esplode all’infuori, che il rapporto di ascolto e partecipazione emotiva sale di

tono e di livello. Le invenzioni, connaturate da interiezioni goliardiche tra teatro e cinema

(e oltre i confini stessi di definizione delle singole forme artistiche) si moltiplicano copiose,

genialmente, in un curioso rincorrersi di riferimenti più e meno espliciti e divagazioni del

tutto personali. Il cinema che prende il proprio posto sul palcoscenico, nel tentativo

d’inscenare un dramma in maniera spoglia, restituendone la verità del dolore, non può non

far pensare al punto più estremo degli esperimenti del Dogma danese (da cui ha poi preso

forma lo stesso film Festen), il Dogville di Lars Von Trier, anche citato in un manifesto

scenografico (The Kingdom). Il cinema che astrae in una riflessione interna al senso

stesso della rappresentazione scenica, secondo un’ottica quasi pirandelliana nella genesi

tra testo ed elementi della rappresentazione drammaturgica, nella seconda parte di uno

spettacolo della bellezza di circa due ore, sposta i piani di fruizione in un faccia a faccia

con l’inconscio dei personaggi più segnati che rimanda chiaramente all’ Inland Empire di

David Lynch. La cinepresa che scruta dentro e i piani della realtà che intersecati si

confondono, secondo il cinema dentro al cinema che è poi il teatro, la scenografia, la

rappresentazione della finzione ultima. Quindi l’orrore. La sensazione di un crescendo

violento e potenzialmente, nei tratti, omicida. Un orrore che prende forma dall’interno, dal

non detto, dal sottaciuto, dal soggiaciuto. I richiami al soprannaturale permeano il racconto

in diverse forme e secondo diverse influenze, a cominciare dalla presenza dello spirito

della sorella di Christian, l’artista ferito che si ribella al patriarcato, alla parca violenza

sottaciuta, alla vergogna del colpevole silenzio. Uno spirito che interviene e si frappone, a

secondo delle istantanee, tra una situazione e l’altra, e che nell’abbigliamento di un k-way

giallo canarino con cappuccio, rimanda a vacue icone della cinematografia horror. Così

come, nel corso della prima sconvolgente confessione di Christian, con quel suo reiterato

richiamare dal tintinnare del cucchiaino sul bicchiere di cristallo (uno dei suoni che torna

più volte a tormentare tutti, nessuno escluso, un po' come la sconvolgente versione della

stupenda Song to the Siren, prima nell’originale Tim Buckley, poi nella bellissima versione

di This Mortal Coil), i primi e primissimi piani che vediamo alle sue spalle, sul grande velo

e di fronte alla implacabile testimonianza visiva della macchina da presa, denotano il

capovolgersi smaccato e imbarazzante, smorfioso, dei loro volti. Si piomba persino dalle

parti di un Bergman. Siamo dalle parti di Persona (o forse L’ora del lupo). Si ha la esplicita

sensazione di un crocevia, un volgersi di sguardi a un passo dalla sconcertante verità. Da

lì lo spettacolo cambia pelle ripetutamente, fino a dare quasi la sensazione di non voler

terminare più. E noi con loro. Provati eppure parte ormai del dramma. Presi in parte,

incastrati nelle tenaglie. Si ha la netta sensazione, sballottante, di ritrovarsi costantemente

da un’area all’altra della decapitazione degli ideali (ce ne sono mai stati, in fin dei conti in

questa famiglia?). Non ci si può soffermare nell’accoglimento della nuova situazione che ci

si ritrova rapidamente dentro un’altra. Gli interpreti si muovono dietro e davanti (il velo),

sopra e sotto il palco. Fin quasi a confondersi con il pubblico. Con un pubblico confuso,

colpito da più pugni nello stomaco. Pugni che vibrano viscere. Le paure, le fragilità,

persino la tenerezza e l’ironia degli stati d’animo di passaggio, ne testimoniano il loro reale

scopo degli autori. Non lasciare tregua. Ed è nel doppio piano di realtà offerto alla visione

totale dell’insieme delle componenti che matura distintamente la sua intrinseca forza

destabilizzante. Pur con tutte le sue volute forzature drammaturgiche e le smascheranti

ottusità poetiche. Sono le ipocrisie dettate con amara e incostante verità. Inconcludente,

perché in fin dei conti la vita è una larga rappresentazione scenica, redatta in maschere da

balletto, all’interno della quale si giocano dei ruoli imposti e/o auto-imposti, limitanti. Il

gioco indisposto è una tortura ma val la pena giocarlo, montarlo.

Solo così, può finire tutto, sempre e comunque, nella palesata vocazione al brindisi.

Federico Mattioni