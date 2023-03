Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 18 al 26 marzo 2023

By

Al via i numerosi appuntamenti della settimana, dal 18 al 26 marzo 2023, della Fondazione Musica per Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e Casa del Jazz.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Sabato 18 marzo

Speciale Lezioni di Rock

Lucio e Lucio

Sala Sinopoli ore 21

Biglietti da 15 euro

Sabato 18 marzo

Eugenio Bennato

Vento Popolare

Sala Petrassi ore 21

Biglietti da 15 euro

Domenica 19 marzo

Federico Buffa

Riva De André: Amici fragili

Sala Petrassi ore 18

Biglietti da 34.50

Domenica 19 marzo

Kay McCarthy

Teatro Studio Borgna ore 18

Biglietti da 18 euro

Lunedì 20 marzo

Lezioni di letteratura

Marco Balzano

Le Operette Morali di G. Leopardi

Teatro Studio Borgna ore 19:30

Biglietti da 6 euro

Lunedì 20 marzo

Fabrizio Moro

Racconti Unplugged

Sala Santa Cecilia ore 21

Biglietti da 35 euro

Martedì 21 marzo

Cecile McLorin Salvant

Sala Petrassi ore 21

Biglietti da 30 euro

Mercoledì 22 marzo

Eugenio Finardi

Euphonia

Sala Petrassi ore 21

Biglietti da 33 euro

Giovedì 23 marzo

Retape 2023

Rosita Brucoli/Clavdio

Teatro Studio ore 21

Biglietto 8 euro

Da giovedì 23 a domenica 26 marzo

Libri Come. Festa del libro e della Lettura

Domenica 26 marzo

Lezioni di Storia

Alessandro Portelli

Bruce Springsteen e la speranza

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto 14 euro

CASA DEL JAZZ

Domenica 19 marzo

Lezioni di Jazz

Luca Bragalini

Smoke Gets in Your Eyes

Storia della fotografia jazz

Gjon Mili Jam Session. Il jazz omaggia la fotografia

Casa del Jazz ore 11

Biglietto 5 euro

Martedì 21 marzo

Incontro con Marcello Rosa

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 2 euro

Venerdì 24 marzo

Sissy Castrogiovanni

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 10 euro

Sabato 25 marzo

Tobias Meinhart Quartet

The Painter

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 15 euro

Domenica 26 marzo

Lezioni

Luca Bragalini

Smoke Gets in Your Eyes

Storia della fotografia jazz

Buddy Bolden Blues. L’enigma della prima foto della storia del jazz

Casa del Jazz ore 11

Biglietto 5 euro

Domenica 26 marzo

AM Trio

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 10 euro