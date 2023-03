Gli appuntamenti dell’ORT ad APRILE 2023

Due nuove produzioni della Stagione Concertistica a Firenze e in regione.

Un concerto con la voce recitante di Massimo Popolizio ad Arezzo e Bach

in versione jazz con gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Nel mese di Aprile due nuove produzioni in stagione al Teatro Verdi di Firenze e in regione.

Protagonista del Concerto di Pasqua a Firenze il 7 aprile sarà Alevtina Ioffe, la prima donna

russa cui sia stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo.

Repertorio d’elezione della direttrice quarantunenne è il tardo romanticismo. Perciò impernia su tre giganti di quel periodo il programma con l’ORT. Di Čajkovskij propone la Suite “Mozartiana”, volta al Settecento. Di Dvořák la Suite ceca, un seguito di danze che richiamano il folklore boemo. Di Brahms il Concerto op.77 per violino: solista Anna Tifu, giovane violinista italo-romena uscita dalla scuola di Salvatore Accardo, che in una carriera

internazionale già lunga vanta anche collaborazioni a largo raggio con Carla Fracci, Andrea

Bocelli, John Malkovich (3/4 Livorno, 4/4 Empoli, 5/4 Poggibonsi, 6/4 Piombino).

Il 20 aprile sul palco del Teatro Verdi un altro dei giovani strumentisti italiani che hanno fatto man bassa di premi internazionali nel 202: è il goriziano Alexander Gadjiev, secondo premio al Concorso Chopin di Varsavia. Pochi mesi prima aveva superato tutti gli altri partecipanti al Concorso di Sidney, prima ancora al Montecarlo World Piano Masters. Con l’ORT, Gadjiev suona il Concerto n.3 di Sergej Prokof’ev, partitura di un modernismo pungente che richiede assoluto nitore tecnico. Sul podio si trova l’israeliano Daniel Cohen, attualmente direttore musicale del Teatro di Darmstad dopo esserlo stato alla Deutsche Oper di Berlino e aver collaborato a lungo con Pierre Boulez a Lucerna. Lui si confronta con la Leonore n.3 di Beethoven e con la Sinfonia Incompiuta di Schubert nel completamento che ne ha fatto in tempi recenti il musicologo Brian Newbould (18/4 Carrara, 19/4 Empoli)

L’Orchestra sarà poi ad Arezzo il 28 aprile al Teatro Petrarca ospite della Stagione Concertistica Aretina 2022/23 organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Sul podio Roberto Abbado, per le musiche di Beethoven e Colasanti e la voce recitante di Massimo Popolizio.

Tra gli appuntamenti dei gruppi da camera il 1 aprile il Teatro degli Antei di Pratovecchio ospita l’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT con il nuovo spettacolo Jazz Sebastian

B(ach)rass. Momenti musicali e letture si susseguono una dopo l’altra per una rilettura in

chiave jazz di Johann Sebastian Bach, tra i musicisti dell’ORT e la voce di Isabella Brogi.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

sabato 1 aprile 2023 ore 21.00 Pratovecchio-Stia (AR), Teatro degli Antei in collaborazione con FTS

Gruppi da Camera 2022/23

Jazz Sebastian B(ach)rass

Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT

Isabella Brogi voce recitante

musiche di Johann Sebastian Bach

arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio

lunedì 3 aprile 2023 ore 21:00 Livorno, Teatro Goldoni

martedì 4 aprile 2023 ore 21:00 Empoli, Palazzo delle Esposizioni

mercoledì 5 aprile 2023 ore 21:00 Poggibonsi, Teatro Politeama

giovedì 6 aprile 2023 ore 21:00 Piombino, Teatro Metropolitan

venerdì 7 aprile 2023 ore 21:00 Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 22/23

Concerto di Pasqua

ALEVTINA IOFFE direttore

ANNA TIFU violino

Orchestra della Toscana

BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77

ČAJKOVSKIJ Suite n.4 op.61 ‘Mozartiana’

DVOŘÁK Suite ceca op.39

martedì 18 aprile 2023 ore 21:00 Carrara, Teatro degli Animosi

mercoledì 19 aprile 2023 ore 21:00 Empoli, Palazzo delle Esposizioni

giovedì 20 aprile 2023 ore 21:00 Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 22/23

DANIEL COHEN direttore

ALEXANDER GADJIEV pianoforte

Orchestra della Toscana

BEETHOVEN Ouverture Leonore n.3 op.72

PROKOF’EV Concerto n.3 per pianoforte e orchestra op.26

SCHUBERT Sinfonia n.8 D 759 Incompiuta (completamento di Brian Newbould)

venerdì 28 aprile 2023 ore 20:30 – Arezzo, Teatro Petrarca in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo

Stagione Concertistica Aretina 22/23

ROBERTO ABBADO direttore

MASSIMO POPOLIZIO voce recitante

Orchestra della Toscana

BEETHOVEN Le creature di Prometeo, ouverture

COLASANTI ‘Orfeo’ melologo per voce recitante e ensemble

BEETHOVEN Sinfonia n.4 op.60

