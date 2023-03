HorFès Andata e Ritorno

una nuova produzione ART-U in scena al Teatro Studio

A seguito del successo de Il sogno di Schiaccianoci andato in scena a

dicembre si conferma la collaborazione tra la giovane Associazione ART-U e

il Comune di Scandicci.

É infatti ufficiale la realizzazione della nuova produzione HorFès Andata e

Ritorno che andrà in scena in prima assoluta al Teatro Studio “Mila Pieralli”

di Scandicci il prossimo 14 Aprile 2023 alle ore 20.45.

Lo spettacolo teatrale utilizza il potere evocativo della musica e del cinema

per raccontare una storia antica con i mezzi della contemporaneità: una

rivisitazione del mito di Orfeo ed Euridice che li vede come due comuni

mortali, ambientata nella notte del 20 luglio 1969, quando l’uomo sbarcò

sulla luna.

Lo spettacolo parla di Orfeo ed Euridice, delle loro fragilità, imperfezioni, e

dell’incontro inevitabile tra Eros e Thanatos. Mito intramontabile, profondo,

altamente suggestivo che raccoglie una sorprendente molteplicità di

tematiche: l’amore e la morte, il trionfo e il fallimento, la ricerca della bellezza

nell’arte e la discesa negli inferi.

L’originalità del progetto risiede nella stratificazione di linguaggi artistici

differenti. Nella messa in scena coesistono infatti teatro, cinema e musica: la

narrazione di Orfeo, colui che cerca, è rappresentata dalla proiezione in

scena di un lungometraggio con il quale Euridice, colei che è cercata,

interagisce durante la performance. Durante la proiezione, la voce di

Euridice e le musiche si alterneranno in maniera funzionale al racconto:

l’ambito sonoro si avvale di brani originali in arrangiamenti elettronici

evocativi di quelle atmosfere che hanno permeato la scena musicale

dell’epoca.

Progetto realizzato con

i fondi Otto per Mille

della Chiesa Valdese

INFO&PRENOTAZIONI

promozioneartu@gmail.com

Tel: +3494455814

www.associazioneartu.com

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

L’ingresso allo spettacolo è possibile previo tesseramento all’Associazione.

COSTI: 15€ per OVER 18, 12€ per OVER 12, 10€ per UNDER 12.

INGRESSO GRATUITO PER I SOCI