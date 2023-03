I SOLISTI DI PAVIA Terzo appuntamento al Teatro Fraschini di Pavia del ciclo “Solisti d’orchestra”. Giovedì 23 marzo 2023, ospite dei Solisti di Pavia, il percussionista KAI STROBEL Mercoledì 22 marzo alle ore 18.30, presso il nuovo Auditorium di San Tommaso (p.zza del Lino, 1, Pavia), si terrà un incontro di presentazione del concerto con Kai Strobel e la musicologa Bianca De Mario.

Terzo appuntamento, giovedì 23 marzo alle ore 21, con I Solisti di Pavia al Teatro Fraschini. Dopo i concerti con Enrico Dindo e Bomsori, ospite dell’ensemble pavese sarà il percussionista di fama internazionale KAI STROBEL. Un ricco programma tratto da alcune delle pagine più interessanti del repertorio per percussioni e orchestra: dal Tango Preludio per vibrafono/ marimba e Tango Legacy per vibrafono/marimba e archi di Omar Massa, al Concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné. A incorniciare la serata, due composizioni per archi: l’Ouverture di Witold Lutoslawski e la Serenata per archi n°3 op. 21 di Robert Fuchs.

Il giorno prima, mercoledì 22 marzo alle ore 18.30, presso il nuovo Auditorium di San Tommaso (p.zza del Lino 1, Pavia), si terrà un incontro di presentazione del concerto aperto al pubblico, in collaborazione con la Fondazione I Solisti di Pavia, con Kai Strobel e la musicologa Bianca De Mario, che introdurrà l’incontro e intervisterà l’artista. L’ingresso è libero (con prenotazione obbligatoria) fino a esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni entro martedì 21 marzo 2023 scrivendo a: auditorium@unipv.it

Kai Strobel ha vinto il 68° ARD Music Competition di Monaco del 2019, ottenendo anche il premio del pubblico, e si è classificato primo al TROMP Percussion Competition del 2018. Come solista, si è esibito, tra gli altri, con l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, l’Orchestra Filarmonica della città anseatica di Lubecca, la Württembergische Philharmonie Reutlingen, l’Orchestra Asko| Schönberg, il Musicum Collegium Basel e la St. Petersburg State Capella Symphony Orchestra. È vincitore di una borsa di studio della Deutsche Stiftung Musikleben e del Concorso musicale tedesco, nonché premiato dall’Accademia estiva internazionale del Mozarteum. È titolare di una cattedra presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano ed è stato nominato International Visiting Tutor presso il Royal Northern College of Music di Manchester di Manchester. Come docente e solista, Kai Strobel è regolarmente ospite di festival musicali in Francia, Croazia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Italia, Russia, Stati Uniti, Portogallo, Ungheria e Germania. Inoltre, ha fondato la sua Accademia di Percussioni per giovani studenti in Germania, a Stoccarda.

L’ultimo concerto del ciclo “Solisti d’orchestra” si terrà il 13 aprile con il cornista Felix Klieser, musicista tedesco appena trentenne che suona il corno aiutandosi con i piedi, essendo nato senza braccia.

L’orchestra da camera “I Solisti di Pavia” è stata fondata 22 anni fa nel teatro cittadino, dall’incontro tra la Fondazione Banca del Monte di Lombardia e il talento e l’entusiasmo di Enrico Dindo, sotto la Presidenza Onoraria del grande violoncellista russo Mstislav Rostropovich. I Solisti da diversi anni organizzano a Pavia due rassegne di musica da camera, “I Cortili in Musica” e “Bach in Città”, rispettivamente nel mese di giungo e di ottobre, che sono volte a diffondere la cultura musicale anche al di fuori degli spazi convenzionali, valorizzando al contempo angoli meno noti della città, nonché le storiche chiese pavesi.

La Fondazione I Solisti di Pavia, oltre a programmare, organizzare e gestire la produzione musicale e la stagione concertistica dell’ensemble I Solisti di Pavia, cura anche le attività della “Pavia Cello Academy”, la prima Accademia del Violoncello sorta in Italia, il cui Direttore Artistico è il Maestro Enrico Dindo. L’Accademia è un organismo di promozione e formazione musicale di artisti e cultori del violoncello, che promuove, tra le altre cose, interventi di didattica musicale nelle scuole e varie attività formative per gli studenti.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO (C.so Strada Nuova 136), dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Biglietteria online: https://teatrofraschini. vivaticket.it/ – www.teatrofraschini.it