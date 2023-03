Il Salotto Musicale – Museo Teatrale alla Scala Milano

Nella Sala Esedra del Museo Teatrale alla Scala prosegue “Il Salotto Musicale”

frutto della collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali

CONCERTO

Mercoledì 12 aprile, ore 18

Clara Riccucci clarinetto – Federico Pulina pianoforte

Musiche di Ferruccio Busoni, Claude Debussy, Norbert Burgmüller, Carl Maria von Weber

La rassegna “Il Salotto Musicale”, frutto della collaborazione tra il Museo Teatrale alla Scala di Milano e l’Associazione Musica con le Ali, prosegue mercoledì 12 aprile alle ore 18 con un nuovo appuntamento in Sala Esedra.

Protagonisti del concerto in questo luogo di eccezionale fascino e valore culturale saranno i giovani musicisti Clara Riccucci, clarinettista romana di grande talento sostenuta da Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico, e Federico Pulina, pianista che si è già esibito in qualità di solista e camerista in diverse rassegne in Italia e all’estero ottenendo un ottimo successo. Insieme eseguiranno un programma ricco e di sicuro interesse, composto dalla Suite per clarinetto e pianoforte Op.10 di Ferruccio Busoni, dalla Première Rhapsodie di Claude Debussy, dal Duo per clarinetto e pianoforte Op. 15

di Norbert Burgmüller ed infine dal Gran Duo Concertante Op. 48 di Carl Maria von Weber.

Il concerto avrà inizio alle ore 18 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto di 5 Euro acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 17.30 del giorno del concerto, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

Tel. 02.38036605

info@musicaconleali.it

www.musicaconleali.it

Clara Riccucci

Diplomata con successo all’Hochschule-Luzern, Clara Riccucci ha debuttato come solista al KKL con il plauso della critica musicale suonando il Concerto di Nielsen accompagnata dalla Luzerner Sinfonieorchester e diretta da Michael Sanderling. Clara ha iniziato lo studio del clarinetto sotto la guida del padre Giovanni Riccucci e ha approfondito i suoi studi con Calogero Palermo e Robert Pickup.

Si esibisce regolarmente in eventi internazionali tra cui il Lucerne Festival, Rome Chamber Music Festival, Walton Foundation, Festival Pontino, Livorno Music Festival. È stata invitata al 22° Pharos Chamber Music Festival di Cipro ad esibirsi con artisti come Diemut Poppen, Daishin Kashimoto, Andrey Baranov, Alexander Chaushian. Ha collaborato con l’Ensemble D’Accordo ed è attualmente sostenuta dall’Associazione culturale Musica Con Le Ali.

Ha collaborato nel ruolo di Primo Clarinetto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Turku Philharmonic Orchestra, CityLight Orchestra sotto la guida di direttori quali Zubin Mehta, Daniele Gatti, Andres Orozco-Estrada, Markus Stenz, Leif Segerstam, Alexander Lonquich, Kolja Blacher. È vincitrice del Dienemann Clarinet Competition 2022, dell’Edwin Fischer 2020, della borsa di studio Rahn Kulturfonds.

Federico Pulina

Inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque anni nella piccola Scuola Civica di Musica di Ploaghe, suo paese d’origine. Prosegue i suoi studi sotto la guida di Anna Revel, Davide Cabassi e Konstantin Lifschitz. Si esibisce regolarmente in qualità di solista e camerista in prestigiose rassegne di musica in Italia e all’estero. Tra queste le stagioni dell’Università Bocconi di Milano, Accademia di Musica Statale bielorussa di Minsk, Primavera di Baggio, Kawai a Ledro, Accademia dei cameristi di Bari, Hirzenberg Festival. Nell’agosto del 2020 viene invitato quale unico allievo italiano a seguire i corsi estivi della Fondazione Theo e Petra Lieven a Vienna incontrando maestri come Jean-Marc Luisada, Alon Goldstein, Jura Margulis, Claudio Martínez Mehner, Ferenc Rados, Rita Wagner, Tatiana Zelikman. Nel Giugno 2021 ha debuttato presso la sala concerti del KKL di Lucerna col concerto di

György Ligeti accompagnato dalla Luzerner Sinfonieorchester sotto la direzione di James Gaffigan. Nello stesso anno è uscita la sua prima incisione in studio per l’etichetta DaVinci Publishing con l’Op. 25 di Chopin e il primo libro degli studi di Ligeti. Attualmente insegna pianoforte presso il Conservatorio “Tomadini” di Udine.

Associazione Musica con le Ali

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovanimusicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di

realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.