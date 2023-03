IN ALTO MARE

Di Slawomir Mrozek

Regia Andrea Goracci

Con Anania Amoroso, Livio Sapio, Luca Vergoni, Andrea Meloni, Riccardo Musto

Tre uomini, costretti nello spazio esiguo di una zattera che li accoglie in un mare scuro

e immobile, mettono in campo le caratteristiche ideologiche e le capacità dialettiche

derivanti dai loro ruoli, in un dibattito costante (quasi da moderno talk show) che

diviene disputa, in cui è in gioco la loro stessa vita.

Il "piccolo", il "medio", il "grande", rappresentano tre classi di una società capitalista:

il popolo, il potere politico, il potere economico. Gli esiti di questo scontro per

assicursarsi la sopravvivenza sono facilmente intuibili. I toni sono quelli della

commedia nera, permeati da una comicità macabra e sorprendente.

Il testo, scritto dal drammaturgo polacco Mrozek nel 1961, a distanza di sessant'anni

conserva intatta la sua feroce attualità. Dopo il debutto alla regia del giovane e

talentuoso Goracci al Marconi Teatro Festival 2022, torna il scena a grande richiesta

uno spettacolo accalamato dal pubblico del Marconi che vede in scena giovani e

promettenti attori.

Info e prenotazioni 06.59.43.554 info@teatromarconi.it

Biglietti Intero 16,00 Ridotto 13,00

Elisa Fantinel – Ufficio Stampa Teatro Marconi – 3358160566 – stampa@teatromarconi.it