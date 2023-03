Italia Green Film Festival, sempre più internazionale con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo

By

L’Italia Green Film Festival si conferma come un festival cinematografico innovativo a carattere internazionale. Dopo il riconoscimento per Alto Valore Culturale e Didattico conferito dell’UNESCO, Organizzazione della Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, il Festival conquista anche l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, concesso direttamente dalla Presidente Roberta Metsola.

Dal 14 al 23 Aprile il centro di Roma si tingerà di verde con oltre 40 film selezionati tra le centinaia di opere cinematografiche in concorso, arrivate da ogni angolo del pianeta: anche quest’anno Italia Green Film Festival, arrivato ormai alla quarta edizione, si conferma come un crocevia di energie e di soluzioni dove tutte le scuole che aderiscono al progetto – GreenFlix Edu – potranno partecipare, approfondire e capire le problematiche ambientali e sociali con l’aiuto dei massimi esperti nazionali ed internazionali.

La quarta edizione dell’Italia Green Film Festival che premierà le migliori pellicole con la Golden Leaf, sarà un’ideale agorà, la GreenVillage, aperta dall’alba al tramonto proprio come nell’antica Grecia dove sarà possibile confrontarsi, discutere, approfondire e trovare soluzioni: la potenza delle immagini e la magia del cinema sono mezzi indispensabili per poter sensibilizzare le nuove generazione attraverso le emozioni, ciò che di più ancestrale c’è nell’uomo. La Golden Leaf 2023 spetta le migliori opere tra cortometraggi, lungometraggi, docufilm ed animazione a tematica green e social.

Novità di questa edizione è la Golden Leaf per le scuole “One Minute Green”, assegnata ad un film delle durata di pochi minuti realizzato dagli studenti, anche con uno smartphone.

“L’Italia Green Film Festival rappresenta un format innovativo e si conferma sempre più punto di riferimento per cineasti di tutto il mondo impegnati nella lotta contro i cambiamenti climatici in tutte le varie sfaccettature” il commento del direttore artistico Pierre Marchionne che esprime grande soddisfazione per i riconoscimenti internazionali ottenuti.