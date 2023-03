IUC, Danilo Rea e La Compagnia del Madrigale

La settimana della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti prosegue Danilo Rea, impegnato in uno speciale appuntamento di Musica Pour Parler e con La Compagnia del Madrigale per il Gesualdo Project. Venerdì 31 marzo 2023 (ore 11), l’Aula Magna della Sapienza “Il Jazz secondo me”: Danilo Rea al pianoforte, accompagnato da Giovanni Colasanti alla batteria e da Massimo Moriconi al contrabbasso, Danilo Rea racconterà in una speciale conferenza concerto che cosa è il jazz e come si costruisce un’improvvisazione. Pianista prediletto dai maggiori artisti italiani, da Mina a Gino Paoli, da Claudio Baglioni a Pino Daniele, da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante a Renato Zero, Danilo Rea si afferma rapidamente anche sulla scena jazz internazionale vantando numerose collaborazioni con Chet Baker, Lee Konitz, Gato Barbieri, Brad Mehldau. A partire dal 2000 Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Biglietto 6 euro (5 euro + 1 euro di prevendita).

Dopo l’eccezionale successo riscontrato dall’esecuzione integrale dei Madrigali di Carlo Gesualdo proposta negli anni scorsi, il Gesualdo Project prosegue il viaggio nell’opera polifonica del più moderno dei polifonisti rinascimentali, soffermandosi sulla produzione sacra. Nella settimana precedente quella di Pasqua, sabato 1° aprile alle ore 17.30 in Aula Magna, l’Istituzione Universitaria dei Concerti propone Tenebrae Responsoria, la raccolta per l’Ufficio delle Tenebre della Settimana Santa, di cui si ascolterà la parte relativa al Giovedì Santo nell’esecuzione de La Compagnia del Madrigale, il più accreditato gruppo italiano in questo particolare repertorio, le cui registrazioni discografiche hanno più volte ottenuto i maggiori riconoscimenti della critica specializzata (Diapason d’Or, Choc de la Musique, Editor’s Choise di Gramophone, Record Academy Award).

“Nell’Italia del primo Seicento processioni, sacre rappresentazioni, celebrazioni dedicate ai santi e alla beata Vergine occupano una posizione centrale nei riti religiosi. Per il cristianesimo la Pasqua è la festa delle feste e la Settimana Santa che la precede occupa nella sequenza dei tempi liturgici un posto di primo piano per numero, importanza e antichità dei riti. Dobbiamo tenere in considerazione questo – il commento de La Compagnia del Madrigale – per valutare il significato della pubblicazione dei Responsoria (1611) di Carlo Gesualdo, principe di Venosa. Un’opera straordinaria in cui i segni di un modernissimo soggettivismo dei procedimenti musicali s’innesta, in una cornice liturgica di veneranda antichità”.

La Compagnia del Madrigale, fondata nel 2008 da Rossana Bertini, Giuseppe Maletto, e Daniele Carnovich, si compone di Rossana Bertini, Francesca Cassinari soprani, Elena Carzaniga alto, Giuseppe Maletto, Gianluca Ferrarini tenori, Matteo Bellotto basso.

È attualmente il più accreditato gruppo madrigalistico a livello internazionale che esibisce in importanti festival nazionali come MiTo, Ravenna Festival e internazionali come Schwetzinger SWR Festspiele, Musikfest Bremen, Festival Oude Muziek Utrecht, Muziekgebouw Amsterdam, la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie di Colonia ed Essen, la Victoria Hall di Ginevra, il Musée d’Orsay di Parigi, Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, e ha al suo attivo prestigiose collaborazioni con Skip Sempé, Diego Fasolis e con il Pomo dOro. Biglietti: € 25 – 20 – 15, Under 30 € 8, Under 18 € 5.

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it