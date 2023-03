jazz Club Ferrara

Formatosi nel 1999, il quartetto Sweeter Than The Day è parso l’incarnazione acustica del precedente Zony Mash. In principio la band si è esibita con cadenza settimanale alla Seattle’s Baltic Room imponendosi rapidamente sulla scena musicale e divenendo uno dei gruppi più longevi di Horvitz, nonché uno dei suoi favoriti. Al Torrione, venerdì 10 marzo ore 21:30, Horvitz assembla un quartetto tutto italiano per ripercorrerne il repertorio, che vede Francesco Bigoni al sax tenore, Danilo Gallo al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Sweeter Than The Day ha all’attivo due album per Songlines: American Bandstand (2000) e l’omonimo Sweeter Than The Day (2002). Nel 2005, Kufala Recordings dà alle stampe Live at Rendezvous, mentre la registrazione più recente della band è The Dark (2008). Wayne Horvitz appare sulla scena di New York alla fine degli anni ’70. Dopo aver inciso alcuni dischi per etichette minori, collabora intensamente con John Zorn, Butch Morris e Bobby Previte. Dirige il gruppo The President, con cui elabora una nuova fusione di elementi jazz e rock d’avanguardia. Incide in trio con Morris e Previte; è coinvolto negli esperimenti dei Games Pieces di Zorn (“Cobra” ed altri lavori). Partecipa al gruppo di Zorn Naked City (con Frith, Frisell e Baron) incidendo album importanti come Naked City, Radio, Grand Guignol ed Heretic. Parallelamente, fonda la New York Composers Orchestra che raduna molti tra i migliori solisti della nuova musica newyorkese. Dopo i President Horvitz prosegue nella sua ricerca tesa a combinare improvvisazione e rock elettrico con il gruppo Pigpen. È anche prolifico produttore, in particolare è importante in questo ruolo il suo lavoro per il chitarrista Bill Frisell. In seguito, Horvitz compone musiche per il gruppo da camera 4+1, in cui figura il trombonista Julian Priester, nonché musiche per documentari, film e cartoni animati. Se Zony Mash è caratterizzato dall’uso dell’organo Hammond e da una semplificazione del discorso musicale, con Sweeter Than The Day Horvitz passa da una concezione ricercata, analitica dell’uso delle tastiere elettriche ad un sofisticato lirismo pianistico, confermato in lavori di piano solo scritti con la moglie Robin Holcomb e dalla sua partecipazione nel gruppo di Bobby Previte, Bump The Renaissance. Al concerto segue l’imprevedibile jam session. Per informazioni e prenotazione cena 3314323840 dalle ore 12:00.