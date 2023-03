FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA e BEST LIVE

presentano

Dal 21 marzo al 2 aprile 2023

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

ELENA SOFIA RICCI

in

LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA

di TENNESSEE WILLIAMS

viene presentato per gentile concessione della University of the South, Sewanee Tennessee

traduzione MASOLINO D’AMICO

con

GABRIELE ANAGNI

Musiche composte da STEFANO MAINETTI

Light designer PIETRO SPERDUTI

e con

CHIARA DEGANI

FLAVIO FRANCUCCI

GIORGIO SALES

ALBERTO PENNA

VALENTINA MARTONE

EROS PASCALE

MARCO FANIZZI

Regia, scene e costumi

PIER LUIGI PIZZI

Appunti di Pier Luigi Pizzi

La proposta del Teatro della Toscana e di Mariano Anagni di pensare ad un progetto di regia per LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA, è stato di grande stimolo e dopo un'attenta lettura, ho accettato, forte del fatto che avrei avuto la presenza nel cast, di Elena Sofia Ricci, nel ruolo della protagonista.

Come d’abitudine il mio progetto comprende l'ambientazione e i vestiti. Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra eroina.

Distribuzione dei ruoli

Elena Sofia Ricci: La Principessa Kosmonopolis. Alexandra del Lago

Gabriele Anagni: Chance Wayne

Chiara Degani: Miss Lucy

Valentina Martone: Heavenly Finley

Flavio Francucci: Tom Junior

Marco Fanizzi: George Scudder

Giorgio Sales: Bud

Eros Pascale: Scotty

Alberto Penna: Stuff Barman – Cameriere

