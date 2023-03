TEATRO CELEBRAZIONI

Enfiteatro e Cose Production presentano

SAL DA VINCI

LA FABBRICA DEI SOGNI

ideato e diretto da Sal Da Vinci e Ciro Villano

con Sal Da Vinci

e con Fatima Trotta, Ciro Villano, Daniela Cenciotti, Ettore Massa,

Francesco Da Vinci, Enzo Fischetti e Federica Celio

e con l’ensemble Francesco Talotti, Salvatore Russo, Maria Brancati,

Arianna Forte, Federica Di Meo, Viola Cappelli e Sara Carannante

MARTEDÌ 21 E MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

ore 21.00

Il 21 e 22 marzo, Sal Da Vinci porterà in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna il musical La fabbrica dei sogni.

C’è un luogo magico in cui la realtà incontra e supera la fantasia, questo è La fabbrica dei sogni, quella narrata nel nuovo spettacolo di e con Sal Da Vinci. Sal Da Vinci, ideatore e regista dello show insieme a Ciro Villano, ne è anche il protagonista accanto a Fatima Trotta, attrice e conduttrice di successo, tra i volti noti della televisione italiana. A impreziosire il cast ci sono Francesco Da Vinci, Ettore Massa, Ciro Villano, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti e Federica Celio. Lo spettacolo si aprirà con un coinvolgente pre-show che ha luogo nel foyer e all’esterno del Teatro e immergerà il pubblico, ancor prima che il musical abbia inizio, nella sua magia. La direzione artistica e la coreografia dello spettacolo sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, la supervisione artistica è di Lello Arena, la direzione musicale è a cura di Adriano Pennino.

Lo spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero. È un artista “pazzo”, un sognatore che vorrebbe trasformare le vecchie mura in cui abita in una casa di cura che possa accogliere i reietti della società dando loro la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni attraverso la nascita di un teatro in cui andare in scena. In questo progetto folle e pieno di straordinaria umanità farà capolino un agente di polizia incaricato dello sfratto della struttura che si lascerà invece coinvolgere dai sogni dell’artista diventando lui stesso complice di un’incredibile storia.

PREZZI BIGLIETTI: I platea € 30,00 – II platea € 26,00 – Balconata e palchi € 22,00

È possibile acquistare i biglietti attraverso i circuiti di vendita Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).