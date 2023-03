Una rivisitazione moderna de “La leggenda della spada nella roccia” al Teatro Civico di Busca

Domenica 12 marzo ore 16.30, al Teatro Civico di Busca, per la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena, in prima assoluta, lo spettacolo “La leggenda della spada nella roccia”. Una nuova produzione, per tutta la famiglia, della compagnia Mangiatori di nuvole. In scena Omar Ramero e Giulia Brenna.

Una rivisitazione molto libera della famosissima leggenda della spada incastonata nella roccia: chi riuscirà a estrarla diventerà re. Uomini forzuti, cavalieri ed eroi ci hanno provato in tutti i modi ma sempre senza risultati. E se la persona destinata a governare fosse un semplice servitore? Anzi: e se fosse una servitrice?

Biglietti disponibili on line su www.ticket.it o in cassa con apertura un'ora prima dello spettacolo.

La stagione teatrale 2023 “Stella Madre” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

On line su www.ticket.it

Serali 12 € + 10% diritti di transizione

Domeniche Pomeriggio 6€ + 10% diritti di transizione

In Cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero € 15 – Ridotto € 12 – Ridotto extra € 8 – Domeniche pomeriggio: 8 €

Matinée scolastiche 7 €

Carnet

Come tu mi vuoi 10 (10 ingressi) 100 €

Come tu mi vuoi 5 (5 ingressi) 55€

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica – 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira – 0171 917080

Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2023 “Stella Madre”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)