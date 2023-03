AURORADISERA 2023

Sabato 11 marzo (ore 21:15) al Teatro Aurora di Scandicci, per il quarto appuntamento dell’edizione 2023 di AURORADISERA – la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci – Lella Costa ed Elia Schilton portano in scena LE NOSTRE ANIME DI NOTTE.

Lo spettacolo – tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, pubblicato in Italia da NN Editore – è diretto da Serena Sinigaglia.

Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza e si conoscono da anni. Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante.

Dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno.

Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

“Un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia. Una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere: tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale. Lella Costa è Addie, Elia Schilton Louis. Due attori magnifici che possono incarnare la dolcezza, la poesia di questa storia con la luce e il garbo che richiede. Noi spettatori saremo con loro, ascolteremo le loro conversazioni, avremo il privilegio di vedere compiersi di fronte ai nostri occhi l’unione delle loro anime”.

Dalle note di regia di Serena Sinigaglia

La rassegna AURORADISERA torna mercoledì 22 marzo con l’appuntamento finale: Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere portano in scena BLOCCATI DALLA NEVE di Peter Quilter.

biglietti

€ 16 intero

€ 13 ridotto (possessori Carta dello Spettatore FTS, over 65, soci Coop, soci Arci)

€ 8 possessori carta Studente della Toscana, Biglietto futuro under 35 in collaborazione

con Unicoop Firenze.

prevendite online e altri punti vendita

– Punti vendita circuito BoxOfficeToscana (055 210804 e www.boxofficetoscana.it) e Ticketone (www.ticketone.it);

– al Teatro Aurora (via S. Bartolo in Tuto 1 Scandicci): apertura cassa la sera degli spettacoli dalle 19.30.

importante:

Per l’acquisto dei biglietti della rassegna è possibile anche per quest’anno utilizzare i voucher emessi a rimborso degli spettacoli annullati nel 2020. La validità dei voucher è estesa a 36 mesi dalla data di emissione. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle normative in vigore alla data degli spettacoli.

Inizio spettacoli ore 21:15

info

cultura@comune.scandicci.fi.it

Teatro Aurora

via San Bartolo in Tuto, 1 – Scandicci

tel. 055 740677

toscanaspettacolo.it

comune.scandicci.fi.it