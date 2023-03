Mummenschanz 50 Years

"Ho il cuore pieno di gioia, orgoglio e gratitudine – dice Floriana Frassetto, svizzera

figlia di italiani emigrati negli Stati Uniti – perché ciò che Bernie Schürch, Andres

Bossard e io abbiamo creato cinquant'anni fa continua ancora oggi a stupire e far ridere il pubblico di tutto il mondo. La nostra forma di espressione, un gioco teatrale fatto di maschere, forme e luci, è unica nel suo genere. Sono felice di entusiasmare ancora oggi

persone di culture diverse con la nostra arte giocosa e poetica, priva di voce ma ricca di

fantasia Festeggiano i primi 50 anni di attività i Mummenschanz.

Una gigantesca mano bianca appare in uno spiraglio del sipario che dolcemente

accarezza nel delicato movimento d’apertura. Una seconda mano arriva ed anche l’altro

lato si apre come una tenda e, si sa, che una mano lava l’altra ed insieme stringendosi si

danno man forte nel conquistare da subito la simpatia del pubblico.

“Dalla fondazione a Parigi nel 1972, sono il simbolo della commedia contemporanea

delle maschere, oltre le barriere geografiche, linguistiche e culturali. Senza parole, musica

né scenografia, hanno conquistato la scena internazionale con le loro storie

esclusivamente visive, avvalendosi solo di corpi e di uno sfondo nero, creando una nuova

dimensione dell'arte di fare teatro.”

Sul palcoscenico prendono vita personaggi fantastici grazie alla elastica prestanza dei

cinque attori Tess Burla, Sarah Lerch, David Labanca, Manuel Schunter e la stessa

Floriana Frassetto Abili, divertenti, ironici, comunicativi, elastici. Gli attori ‘invisibili’ vestiti di nero e quindi nascosti ricordano un fumetto di diversi anni fa, Tiramolla.

“Il personaggio Tiramolla venne ideato da Roberto Renzi ispirato da un articolo di

giornale nel quale si annunciava l'invenzione del silicone, descritto come una sostanza

malleabile, allungabile, capace di assumere qualsiasi forma e che Renzi prese come

spunto per creare un personaggio dalle fattezze umane ma interamente composto di

silicone, presentato con lo slogan «Mi chiamo Tiramolla e son figlio della gomma e

della colla». Si trattava di una grande novità nel panorama del fumetto italiano in quanto il

personaggio non è il classico animale antropomorfo ma un'invenzione del tutto originale”.

In un’intervista Floriana Fassetto, rispondendo alla giornalista che le chiedeva come

fosse nato tutto ciò, ha candidamente dichiarato che all’inizio erano poveri, sprovvisti di

materiali e strumenti ed hanno cominciato a raccogliere intorno quello che veniva

dismesso: scarti, cartoni, tubi, corde, plastica e dal nulla è sorto un magico mondo di

creature piccole, grandi, gigantesche in relazione fra loro.

Oggetti di uso quotidiano cambiano, occhi giganteschi si muovono nel buio, pesci nuotano

in un mare oscuro, enormi forme indefinite si modellano cangianti per dimensioni e

significanti rotolamenti., corpi che diventano invisibili nel nero dando vita solo a volti e

facce d’argilla, di nastri adesivi, di carta igienica.

Pochissimi istanti per caratterizzare un personaggio. Strabiliante la veloce rapidità (il

rafforzativo è voluto) con cui mutano costumi e situazioni.

Il silenzio, punteggiato solo da ripetuti applausi, è il grande protagonista dello spettacolo

rivolto a tutti, dai 5 ai 105 anni. Una colonna sonora senza il sonoro, infatti i

Mummenschanz sono definiti i Musicisti del silenzio.

Tubi che giocano con un grosso pallone, che viene lanciato in platea e tutto rimane

sospeso. Nessuno osa alzarsi, c’è sempre timore di lasciare la poltrona, di uscire dalla

zona confort e come sempre si ha la riprova di quanto il teatro sia rivelatore della vita. La

finzione funge da spia alla realtà! Allora interviene come deux-machina un tecnico.

L’azione può riprendere, il pallone dalla scena viene di nuovo fatto cadere dal proscenio

(mai proposito fu più evidente!) e finalmente uno spettatore più audace si alza, scavalca la

corda che lo separa dalla buca dell’orchestra ovviamente chiusa e rilancia il pallone in

scena. Applausi convinti! Sono tutti contenti che qualcuno, che sia uno, abbia risolto la

pausa imbarazzante! Come a scuola tutti hanno amato il compagno che si presenta

volontari, così l’ignoto spettatore, eroe per un momento, ha ricevuto gli applausi di coloro

che si sono sentiti sollevati e liberati. A volte un gesto semplice, apparentemente normale

può segnare il giro di boa. E’ cominciato il disgelo.

Arriva una figura di nero vestita con uno scatolo come testa e con del nastro adesivo di

carta invita sempre a gesti gli spettatori a disegnare sulla sua faccia di cartone occhi,,

naso, bocca, ma la sua richiesta mette ansia e così infastidita, sempre con garbo, lega il

suo interlocutore alla poltrona. Dall’altro lato della platea una volontaria si offre e il gioco

continua.

L’interazione con il pubblico da sempre ha terrorizzato gli spettatori, specialmente,

ovviamente quelli delle prime file.

Bello spettacolo: magico, surreale, divertente, suggestivo, romantico, non bastano gli

aggettivi. Bravissimi gli interpreti: elastici, espressivi, scattanti, acrobatici, capaci di creare

storie con finali sorprendenti. Una gran bella atmosfera di gioiosa condivisione

Applausi convinti e meritati

Antonella Parisi