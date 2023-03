MURATE IDEA PARK: Idee in Evasione

#MIPONAIR

Ritornano protagoniste le interviste tra mentor al MIP OnAir. Questa settimana Enzo La Rosa incontra Elena Elia, #mentorMIP giornalista ed esperta di #comunicazione.

Nella chiacchierata, i mentor parlano di come ci sia la necessità per le aziende di tornare ad un più tradizione concetto di “comunicazione autentica” per far in modo che la vera essenza dell’azienda venga fuori e che quindi il pubblico abbia un’idea chiara degli elementi unici e caratterizzanti, che rendono unico il loro prodotto o servizio.

Di questo e altro si occupano proprio i mentor a supporto delle idee di business delle #startupMIP

News from #callMIP

ULTIMA CHIAMATA: StartCOOPerate

Sono solo 6 i giorni che ci separano dalla chiusura delle candidature dell’undicesima callMIP.

Nel nostro percorso di dodici mesi in cui imparerai a trasformare il tuo progetto in impresa.

Perché perdere questa occasione?!