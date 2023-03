Thomas Ligotti è un’icona della scrittura weird e dark fantasy contemporanea, con romanzi e racconti brevi in cui gli scenari sono impostati su una matrice pessimista e nichilista che vira sull’orrore. Scrittore immaginifico tra i più significativi della sua generazione, da giovane si appassiona alla lettura di autori quali William S. Burroughs, Edgar Allan Poe, Arthur Machen, H.P. Lovecraft, Samuel Beckett, Franz Kafka, Giacomo Leopardi e trae ispirazione dalle opere della letteratura dell’orrore di Algernon Blackwood e M.R. James.

La tessitura dei suoi testi è intrisa di inquietudine, che scaturisce dalle immagini orrorifiche di architetture distorte popolate da esseri anomali per comportamenti e rappresentazione di sé. I personaggi che popolano gli incubi notturni, in una dimensione onirica abitata da creature oscure-tragiche-misteriose-snaturate, sono emanazioni della distorsione della psiche umana e dei fantasmi del profondo che si liberano col favore delle tenebre.

La poetica visionaria della descrizione weird di Ligotti che condensa l’emozione, affascinante e respingente, di non riuscire a comprendere la realtà e si trasfigura nelle pulsioni che creano i mostri della mente, è portata in scena in prima nazionale dalla drammaturgia di Fabio Condemi, che ne è anche regista, e Fabio Cherstich (scene e drammaturgia dell’immagine).

Nottuari, in contrapposizione semantica a Diari quale raccolta di eventi diurni che si svolgono alla luce del sole, racconta in immagini gli incubi della notte scaturiti dalla psiche.

La rappresentazione procede per temi concettuali. Il mito di Medusa, la Gorgone che pietrificava con lo sguardo decapitata da Perseo, è allegoria dell’inclinazione umana depravata a posare lo sguardo su cose immonde, cosicché i sogni che avvinghiano la mente sono equivalenti ai vermi che mangiano il corpo corruttibile e avviluppano la testa di Medusa.

Un’ulteriore concettualizzazione è l’assuefazione dell’immaginario collettivo alla visione di immagini cruente nell’arte, come le teste mozzate nella pittura di Caravaggio, di Davide con la testa di Golia, o Giuditta che decapita Oloferne.

Lo spazio scenico di un bianco abbacinante è ripartito in box scorrevoli dall’incastro labirintico che si illuminano e scorrono verso lo spettatore alternativamente, mostrando una bambina che si misura con le paure infantili, un uomo nudo che vagola con la testa coperta da un panno nero, una donna col viso incerottato, un uomo allucinato vestito di nero che si muove come un automa scomposto, un armonioso corpo femminile che si ripiega su se stesso, uno strano dottore che conduce disturbanti esperimenti sulla nostra coscienza, inquietanti installazioni, video, nastri registrati in una galleria d’arte desolata che ricordano quanto sia fragile la realtà, corpi deteriorati che vivono una vita propria nelle esperienze allucinatorie notturne ma, forse, anche nella realtà. Un fil rouge collega le diverse rapide apparizioni di figure anomale e ambientazioni illuminate da una luce livida: la nausea del vivere che svuota gli esseri di ogni individualità.

La cifra registica di Fabio Condemi si misura con sperimentazioni non convenzionali: rende inesistenti i dialoghi, procede per singole rappresentazioni che raffigurano l’indicibile e affida il finale antinatalista alle slide con il decalogo delle regole che bisognerebbe applicare per eliminare la presenza dell’uomo sulla terra e restituire il pianeta alla sua felicità primigenia. Unica alternativa al tormento che scaturisce dalla coscienza quando si comprende quanto sia terribile vivere. Efficace la fisicità degli attori Carolina Ellero, Julien Lambert, Francesco Pennacchia. Il sonoro è affidato alle ipnotiche composizioni musicali di Paolo Spaccamonti.

Scrive Fabio Condemi nelle note di regia: “Ho pensato al teatro perché quando uno scrittore mi affascina così tanto provo a capire se è possibile metterlo in scena, metterne in scena la scrittura più che i plot. Ho pensato al teatro anche per un altro motivo: la costante presenza di teatri, palcoscenici, vecchi cinema adibiti a sale teatrali e spettacoli presenti nei racconti dello scrittore. Credo che il tema della rappresentazione (del mondo come spettacolo, illusione, rappresentazione) sia centrale in Ligotti e trovi il suo correlativo oggettivo in tutti i palchi, i sipari, le sale cinematografiche, i vecchi teatri, i siparietti, i palchi vuoti, gli spettacolini senza senso presenti nelle sue pagine. Più che la rappresentazione quindi ci troviamo faccia a faccia col buio, con la fine di ogni rappresentazione, con lo sguardo di Medusa. Per questo motivo lo spettacolo in Ligotti è sempre rimandato, squallido, inconcludente, il palco è vuoto e desolato e proprio per questo credo sia stimolante provare a restituire in teatro il senso di impermanenza che sprigionano le sue pagine e l’opacità delle sue immagini che (per usare una terminologia cara a Duchamp) si imprimono più nella mente che nella retina”.

Tania Turnaturi