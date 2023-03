Palazzo Altemps, Arte e Impresa

Palazzo Altemps, sede del Museo Nazionale Romano, apre le porte al mondo dell’impresa per promuovere partnership tra pubblico e privato. Si potrà scoprire il Teatro di Palazzo Altemps degli inizi del ‘600, uno dei teatri privati più antichi di Roma, che ospiterà l’evento con gli imprenditori del Made in Italy che sanno valorizzare il nostro patrimonio artistico e ambientale, costruendo progetti all’avanguardia con le Istituzioni culturali pubbliche italiane.

La Round Table sarà condotta dalla Regista Francesca Chialà che intervisterà Nicoletta Spagnoli, CEO di Luisa Spagnoli, Massimo Gianolli, Fondatore e CEO di Generalfinance e La Collina dei Ciliegi, Fabio Sbianchi, Fondatore e Presidente di Wallife, Roberto Santori, Fondatore e CEO di Challenge Network, Stéphane Verger, Direttore del Museo Nazionale Romano che comprende Palazzo Altemps, le Terme di Diocleziano, Crypta Balbi e Palazzo Massimo.

Verrà presentato il progetto “Made In Italy”, una rete di imprese che vogliono condividere la bellezza e l’originalità, raccontare il coraggio e l’immaginazione, promuovere l’innovazione e le competenze di eccellenza.

100 Imprenditori e Top Manager potranno prima scoprire i capolavori di scultura antica della collezione di Palazzo Altemps e successivamente immergersi nella storia sconosciuta del suo Teatro che nel Seicento aveva già una ricca stagione teatrale, nel Settecento si rappresentavano commedie del Goldoni e agli inizi del Novecento ospitava le proiezioni delle primissime pellicole del cinema muto, con il classico accompagnamento del pianoforte. E potranno poi condividere concrete esperienze in cui le eccellenze del Made in Italy in diversi settori, dalla Moda al Vino, dalla Finanza all’Information & Communication Technology, realizzano progetti innovativi che intrecciano arte e impresa, pubblico e privato per valorizzare l’immenso patrimonio culturale italiano.