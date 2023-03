Powder Her Face per la prima volta a Torino

Venerdì 10 marzo, per la prima volta a Torino, va in scena al Piccolo Regio Puccini Powder Her Face del compositore inglese Thomas Adès, una delle opere contemporanee più eseguite in teatro, oltre ad aver avuto anche una versione cinematografica.

L’opera è ambientata tra gli anni ’30 e gli anni ’90 con continui flashback in cui i ricordi si rincorrono e si intrecciano in un gioco di travestimenti e doppi sensi. La musica avvincente e punteggiata di rimandi allo swing e al tango vi conquisterà!

Il libretto, ironico e spiritoso, è basato su un burrascoso divorzio che destò clamore e scandalo nel 1963. Il processo terminò con la condanna della moglie per adulterio e atti osceni a partire dalle prove che il marito portò al giudice: una lista di ottantotto nomi, presunti amanti della consorte, e delle “piccanti” polaroid.

Il nuovo allestimento del Teatro Regio è firmato dal regista Paolo Vettori; dirige l’Orchestra Teatro Regio Torino il ventitreenne Riccardo Bisatti; i protagonisti in scena sono Irina Bogdanova, Amélie Hois e Thomas Cilluffo: tutti fanno parte del Regio Ensemble. Le scene sono di Claudia Boasso, i costumi di Laura Viglione e le luci di Gianni Bertoli.

La visione di quest’opera è sconsigliata a un pubblico minore di 16 anni.

Mercoledì 1 marzo al Piccolo Regio Puccini alle ore 18 si terrà una conferenza-concerto straordinaria condotta da Benedetta Saglietti alla quale interverranno tutti i protagonisti dell’opera. Un’interessante anteprima per scoprire la musica e la drammaturgia di uno dei compositori contemporanei di maggior talento e successo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Hai la Card Giovani? Il biglietto per Powder Her Face ti costa solo € 10 da ora. Non perdere questa occasione!

