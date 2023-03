PRIMAVERA MUSICALE 2023

BINARIA

Con il Patrocinio della REGIONE PIEMONTE e del MINISTERO DELLA CULTURA lo spazio

BINARIA/CENTRO COMMENSALE di via Sestriere 24 a Torino ospita tre interessanti appuntamenti della rassegna “PRIMAVERA MUSICALE 2023. Questo evento è organizzato in collaborazione con il GRUPPO ABELE di TORINO e GLI AMICI DELLA MUSICA DI SAVIGLIANO. Si comincia giovedì 16 marzo alle 20 con una piece dedicata a Beppe Fenoglio, per ricordare il centenario della sua nascita. Il reading di Marisa Fenoglio si intitola “UNO SCRITTORE IN FAMIGLIA”: voce recitante ELENA ZEGNA accompagnata alla fisarmonica da Walter Porro. Verranno narrati alcuni episodi della vita dello scrittore piemontese attraverso la musica che lui amava tanto. Sullo sfondo scorreranno fotografie gentilmente prestate dalla famiglia Fenoglio. E passiamo a giovedì 13 aprile, sempre alle ore 20 e sempre allo SPAZIO BINARIA di via Sestriere 24 a Torino. I riflettori si accenderanno per illuminare due valenti pianisti: AURELIO POLLICE e PAOLO POLLICE. Si potranno ascoltare le arie Pucciniane tratte da La Boheme, la Tosca, e Turandot. Gran finale giovedì 18 maggio con le musiche che hanno accompagnato i grandi film: sul palco il trio CALLIOPE, rispettivamente Gianmarco Solarolo all’oboe, Alfredo Pedretti al corno e Cristina Monti al pianoforte. Si potranno ascoltare – tra le altre “sound track” – “La Vita è Bella”, “Schindler’s List” e “C’era una volta il West”.

Associazione Amici della Musica – Tel. 335.5299411

Ingresso euro 8