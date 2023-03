Residenza MigraMenti, a Badolato arriva “Spartacu strit viù”

Dopo il grande successo del debutto dello scorso fine settimana al Teatro Ghirelli di Salerno, appuntamento della settima edizione di MutaVerso a cura dell’associazione Ablativo, anche al teatro comunale di Badolato andrà in scena “Spartacu Strit Viù” in versione “reloaded” con due recite, domani venerdì 3 e, dopodomani, sabato 4 marzo.

Definito da Alessandro Toppi su Repubblica «una delle visioni più potenti che si possa incontrare di recente qui a Sud», Spartacu strit viù – Reloaded è una ri-scrittura scenica aggiornata, con un nuovo montaggio, del fortunato monologo scritto da Francesco Gallelli insieme a Luca Maria Michienzi, che ne firma anche la regia. Prodotto dalla compagnia “Teatro del carro Pino Michienzi”, con protagonista lo stesso Gallelli, Spartacu s’intreccia alla vera vita e alla lotta del politico calabrese Franco Nisticò che, dopo essersi battuto con ogni mezzo per il miglioramento e l’ammodernamento della 106, perde la vita al termine di un ultimo comizio a Villa San Giovanni nel 2009. Con costumi e scene di AnnaMaria De Luca, “Spartacu” parte proprio dalla strada e dalle storie universali che la attraversano, dando loro voce: sono le storie di giovani e anziani, costretti a fare i conti tutti i giorni con quella maledetta strada, pendolari o abitanti dei paesi attraversati dall’importante arteria. È la storia del diritto a una strada sicura, che al contrario continua a mietere decine di vittime ogni anno di fronte al silenzio delle istituzioni preposte.

Le due recite di “Spartacu strit viù – Reloaded”, in programma per il 3 marzo alle 21.15 e il 4 marzo alle 19 al Teatro comunale di Badolato, rientrano nella programmazione del secondo atto della rassegna SPAc, Studies on performing and acting, organizzata nell’ambito della residenza MigraMenti, diretta da Luca Michienzi e Anna Maria De Luca, curata dalla Compagnia Teatro del Carro – Pino Michienzi con il sostegno di regione Calabria, Mic, Otto per mille Chiesa Valdese e il patrocinio del comune di Badolato.